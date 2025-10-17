L’Ain dévoile son plan d’action pour renforcer son attractivité

Le conseil départemental de l’Ain veut faire rayonner son territoire. Présentée à Bourg-en-Bresse, cette stratégie s’articule autour de quatre piliers : économie, culture, sport et nature.

Agir pour faire de l'Ain un territoire renommé. C'est le constat réalisé par le conseil départemental de l'Ain. Un constat qui amène à une réaction. En effet, la collectivité a dévoilé son plan d'action destiné à développer la notoriété du département ce 17 septembre à Bourg-en-Bresse. Cette feuille de route a été présentée à une soixantaine d'acteurs locaux. Un seul but, donner du prestige à l'Ain : "La notoriété nous manque encore. Et c’est très long à bâtir" constate Jean Deguerry, président du conseil départemental auprès de nos confrères du Patriote.

Un plan d'action structuré par quatre piliers

Favorisé par ses paysages, son tissu économique et sa culture, l'Ain a pourtant du potentiel. Mais sa visibilité est limitée. Le département souffre notamment de la concurrence de ses prestigieux voisins, comme le Rhône, la Savoie ou la Haute-Savoie. Pour pallier à cela, le conseil départemental oriente sa feuille de route sur quatre piliers fondamentaux.

Tout d'abord, l'économie et l'industrie en promouvant le label "Origin'Ain", qui regroupe plus de 400 entreprises locales. Ensuite, la culture et le tourisme. Le département compte bien miser sur son riche patrimoine et sur sa gastronomie pour se détacher du lot. On peut notamment citer une dizaine de produits classés AOC ou AOP. Troisième pilier, le sport. Une thématique importante à l'échelle du territoire : "La JL Bourg, Oyonnax Rugby ou encore le Grand Colombier, col mythique du Tour de France, contribuent à faire rayonner le territoire, parfois jusqu'au niveau mondial", affirme le président du Département.

Enfin, la nature est elle aussi au coeur de cette stratégie. La collectivité peut s'appuyer sur ses nombreux paysages pour pousser les familles à venir s'installer. Avec cette feuille de route, le département espère générer des retombées importantes sur ces quatre aspects. L'objectif est notamment de combler un déficit d'emploi. Pour donner du concret au projet, des groupes de travail sont élaborés durant ce mois d'octobre, avec une mise en pratique prévue pour le printemps 2026.