Andrézieux-Bouthéon : 18 km de tricotin pour fêter les 200 ans du premier chemin de fer de France

Pour préparer les célébrations du bicentenaire du tout premier chemin de fer de France, un projet participatif baptisé "TricoTrain", porté par la Ville d'Andrézieux-Bouthéon, invite les habitants de la région stéphanoise et de la vallée de l'Ondaine à fabriquer un kilométrage record de cordelette colorée. Une manière conviviale et intergénérationnelle de relier la mémoire industrielle du territoire au quotidien d'aujourd'hui.

À quelques mois des cérémonies marquant les 200 ans de l'inauguration de la ligne reliant Saint-Étienne à Andrézieux-sur-Loire en 1827, l'enthousiasme gagne les structures sociales et culturelles de la Loire. Des ateliers de quartier s'organisent pour faire chauffer les petites bobines de bois. L'objectif affiché par les organisateurs : reproduire symboliquement la tracé de la voie ferrée pionnière, non plus avec de l'acier et des traverses, mais grâce à des mètres de laine tressée par les citoyens.

Une chaîne humaine et textile à travers le bassin de la Loire

Lancée au début de l'automne 2026, l'initiative repose sur une technique artisanale accessible à tous. À l'aide d'un cylindre creux muni de quatre picots, chaque participant façonne un cordon souple en enroulant de simples restes de pelotes. Dans les centres sociaux, les médiathèques et les résidences autonomie du bassin minier, jeunes et aînés s'activent côte à côte. "C'est un geste qui s'apprend en deux minutes mais qui crée du lien entre les générations", confie une bénévole engagée dans la collecte locale.

Pour mesurer l'avancée de cette création collective, plusieurs paliers ont été définis : le premier vise les 850 mètres. Les seuils suivants ambitionnent de couvrir le parcours historique de 18 kilomètres entre la capitale stéphanoise et les bords de Loire, voire 21 kilomètres avec les embranchements annexes. Le défi ultime équivaudrait même à 42 kilomètres de cordon pour matérialiser le double alignement des rails d'origine. Un clin d'œil direct au numéro du département ligérien.

De la traction hippomobile au patrimoine vivant

Si le geste prête à sourire par son originalité, il s'inscrit dans un hommage rigoureux au patrimoine local. Le 30 juin 1827, le convois inaugural tiré par des chevaux entamait le transport du charbon depuis les puits d'extraction jusqu'au port d'embarquement fluvial. Cette ouverture commerciale a marqué la naissance du réseau ferroviaire en Europe continentale.

En associant les habitants de l'Ondaine et de la métropole stéphanoise à la confection de cet étirement de laine, les promoteurs de la manifestation cherchent à réapproprier cette grande saga ouvrière et technique. La collecte générale des segments tricotés se poursuivra tout au long des prochains mois. L'assemblage final des kilomètres de fils permettra de dévoiler une installation monumentale lors des cérémonies officielles prévues fin 2027, avant qu'une capsule temporelle ne conserve le souvenir de cette aventure collaborative.

Les points de collecte et de dépôt à Andrézieux-Bouthéon

Mairie ~ CASA ~ Centre social Le Nelumbo ~ Agence postale de Bouthéon ~ Médiathèque Le Kiosque



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