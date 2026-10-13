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Centre commercial Part-Dieu
Centre commercial de la Part-Dieu. ©Romane Thevenot

Lyon : trois terrains de padel ouvrent sur le toit du centre commercial de la Part-Dieu

  • par LR

    • À partir du samedi 17 octobre, les amateurs de padel pourront pratiquer leur sport sur le toit du centre commercial Westfield La Part-Dieu. Trois terrains seront accessibles toute la semaine.

    Du shopping au padel, il n'y aura bientôt qu'un pas à la Part-Dieu. Le centre commercial lyonnais poursuit la diversification de ses activités avec l'installation de trois terrains de padel sur une partie de son parking en toiture.

    Aménagés et exploités par la société Sportfield, ces nouveaux équipements ouvriront samedi 17 octobre. Ils seront accessibles sept jours sur sept, avec une réservation préalable sur le site Sportfield.fr.

    Pour inaugurer ces installations, le centre commercial organise une journée portes ouvertes ce samedi, de 12 h à 18 h. Au programme : découverte des terrains, initiations et démonstrations pour se familiariser avec cette discipline.

    L'événement sera gratuit et accessible sans inscription, dans la limite des places disponibles.

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