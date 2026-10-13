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Manifestation des lycéens place Bellecour, le 6 octobre 2026. (CL)

Mobilisation lycéenne en direct : 7 établissements perturbés, une manifestation à 10h à Lyon

  • par Vincent Guiraud

    • Alors que la contestation lycéenne se poursuit à Lyon et dans toute la métropole de Lyon, une nouvelle manifestation est prévue ce mardi à 10h au départ de la place Guichard. Suivez en direct cette nouvelle journée de mobilisation.

    8h37 : Les personnels du lycée Faÿs de Villeurbanne mobilisés

    La journée du lundi 12 octobre a une nouvelle fois été très agitée au lycée Frédéric Faÿs de Villeurbanne. Selon un communiqué de personnels mobilisés, un blocus a été accompagné de feux de poubelles et de tirs de mortiers. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes, jusque dans l'établissement. Face à cette situation, plusieurs personnels ont exercé leur droit de retrait. Une mobilisation est annoncée ce mardi 13 octobre.

    8h22 : 7 établissements perturbés ce matin

    Ce mardi matin, 7 établissements sont concernés par des rassemblements ou des blocages : quatre lycées (Ampère, Branly, Blaise Pascal et Fitzgerald) et trois établissements d'enseignement supérieur, l'ENS, l'INSA et l'IEP de Lyon. A noter également que les universités Lyon 3 et Lyon 2 resteront fermées ce mardi et assureront les cours en distanciel.

    8h15 : Une large manifestation au départ de la place Guichard à Lyon

    Après deux semaines de mobilisation et plusieurs journées marquées par des tensions aux abords des établissements scolaires, le mouvement lycéen se poursuit ce mardi 13 octobre à Lyon. Une grande manifestation est prévue à 10h au départ de la place Guichard. Les manifestants doivent ensuite prendre la direction de Villeurbanne, en empruntant notamment le cours Lafayette, le cours Tolstoï et le cours Émile-Zola.

    Lire aussi : Colère des lycéens, retour des gilets jaunes... Une grande semaine de mobilisation annoncée à Lyon

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