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Policiers. @Hugo LAUBEPIN
Policiers au palais de justice de Lyon. @Hugo LAUBEPIN

Près de Lyon : il percute volontairement la voiture de sa compagne, huit mois de prison ferme

  • par LR

    • Un quinquagénaire a été condamné mercredi 7 octobre par le tribunal correctionnel de Lyon après avoir percuté à deux reprises le véhicule de sa compagne à Jonage.

    Les faits remontent au lundi 5 octobre. Sous l'emprise de l'alcool, l'homme avait foncé sur la voiture de sa conjointe, qui avait réussi à trouver refuge auprès des gendarmes. Il lui avait ensuite adressé des menaces de mort.

    Selon Le Progrès, les militaires étaient intervenus à 19 reprises au domicile du couple depuis 2025. Déjà condamné pour violences conjugales, le prévenu a écopé de 18 mois de prison, dont dix avec sursis probatoire. Il a été incarcéré et devra suivre des soins.

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