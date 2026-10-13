Villeurbanne : une élue LFI porte plainte après avoir été blessée lors d'une manifestation lycéenne

Les CRS regroupés ce vendredi 2 octobre devant le lycée Edouard-Herriot à Lyon. Photo d’archives

Gaëlle Fabriguet, conseillère municipale d'opposition à Villeurbanne, affirme avoir reçu un coup de matraque lors d'une intervention des CRS à Lyon, le 6 octobre. Une enquête a été ouverte.

Une élue insoumise de Villeurbanne a déposé plainte pour "violences par personne dépositaire de l'autorité publique". Selon nos confrères du Progrès, Gaëlle Fabriguet aurait été blessée mardi 6 octobre, en marge de la manifestation lycéenne organisée à Lyon.

Alors qu'elle quittait le rassemblement avec sa nièce de 18 ans, vers 13 h 30, l'élue aurait été bousculée par un CRS avant de recevoir un coup de matraque, rue Montebello, à proximité du pont de la Guillotière.

Dans un communiqué, les élus insoumis de Villeurbanne dénoncent les violences policières présumées et réclament que les responsabilités soient établies. "Ces violences ne peuvent rester impunies", affirment-ils.

Pour rappel, la préfecture avait recensé onze blessés lors de la mobilisation du 6 octobre, dont neuf membres des forces de l'ordre.