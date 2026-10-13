Dans l'Ain, Amazon recrute des saisonniers pour renforcer ses équipes à l’approche de Noël

La nouvelle agence de livraison de La Boisse cherche des saisonniers. @Amazon

Amazon prévoit de recruter plus de 9 500 saisonniers en France, dont plus de 1 600 en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans l’Ain, l’agence de livraison de La Boisse, ouverte en juin dernier, fait partie des sites concernés.

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Amazon a donc décidé de lancer une grande salve de recrutements de saisonniers pour renforcer ses effectifs. Le géant américain du commerce en ligne a annoncé vouloir 9 500 saisonniers supplémentaires à l’échelle nationale.

En Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 1 600 postes sont à pourvoir, notamment dans l’Ain, où le groupe dispose d’une agence de livraison à La Boisse. Ouverte en juin 2026, cette agence figure parmi les quatre nouveaux sites inaugurés par Amazon en France cette année. Les postes proposés concernent principalement des fonctions d’agents logistiques.

Selon Amazon, aucun diplôme n’est nécessaire pour postuler. Le salaire d’entrée annoncé s’élève à 13,50 euros brut de l’heure, soit un peu plus de 2 000 euros brut par mois. L’entreprise indique que la rémunération peut dépasser 2 500 euros brut mensuels après deux ans en CDI, en incluant le treizième mois et la prime annuelle.

À noter que ces contrats saisonniers pour déboucher sur des contrats à durée indéterminée. En France, près de 1 700 saisonniers auraient obtenu un CDI l’an dernier selon le géant américain. Les personnes intéressées peuvent consulter les offres et déposer leur candidature sur la plateforme officielle de recrutement du groupe, Amazon Jobs.

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