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Isère : les Caves de la Chartreuse proposent une nouvelle expérience immersive autour de la vie cartusienne

  • par LR

    • Le nouveau parcours de 12 minutes organisé par les Caves de la Chartreuse, à Voiron, fait découvrir la vocation des moines et moniales chartreux.

    Intitulée "Veilleurs du monde", la nouvelle expérience immersive des Caves de la Chartreuse invite les visiteurs à découvrir, de l’intérieur, la vocation des moines et moniales chartreux. La visite, pensée en 12 minutes dans une bulle audiovisuelle entièrement insonorisée, propose des images et des témoignages de moines et de moniales, le tout avec un travail sonore permettant de donner à voir une dimension méconnue de la vie cartusienne : plus de neuf siècles consacrés à la prière, au silence et au service du monde. La visite est accessible gratuitement, tous les jours de 10 heures à 18 heures, avec un départ toutes les 15 minutes.

    De nouveaux ateliers de confection de tisanes font également partie des nouveautés proposées par les Caves de la Chartreuse. Pendant deux heures, les participants découvrent les plantes aromatiques et médicinales du massif, leurs usages traditionnels et les secrets de leur assemblage, avant de composer leur propre tisane. L’activité dure deux heures et est accessible pour 30 euros.

    Situées à Voiron (Isère), les Caves de la Chartreuse exposent plus de 1 200 pièces patrimoniales et originales sur un espace de 2 500 m² autour de la Chartreuse et de son histoire.

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