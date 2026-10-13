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La police a interrompu un cortège de mariage en infraction à Saint-Priest. (@Vincent Guiraud)

Bron : la police municipale intervient en plein conseil municipal pour évacuer un spectateur

  • par LR
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    • Le conseil municipal de Bron a été interrompu jeudi 8 octobre après un différend entre le maire Jérémie Bréaud et un homme qui filmait les débats. La police municipale est intervenue pour faire sortir ce dernier.

    Une scène inhabituelle s'est déroulée jeudi dernier à l'hôtel de ville de Bron. Alors que les élus d'opposition LFI avaient la parole, le maire LR Jérémie Bréaud a interrompu les débats après avoir été alerté qu'un spectateur filmait la séance avec son téléphone portable.

    Selon nos confrères du Progrès, l'édile a demandé à plusieurs reprises à l'intéressé de cesser de filmer, invoquant le règlement intérieur du conseil municipal. Celui-ci encadre les captations vidéo, notamment lorsqu'elles concernent le public ou les agents communaux.

    Le spectateur a contesté cette interdiction, interrogeant le maire sur son fondement légal et sur la possibilité de conserver les images sans les diffuser. Face à cet échange, Jérémie Bréaud a suspendu la séance pendant cinq minutes. Des policiers municipaux sont alors intervenus pour accompagner l'homme à l'extérieur du bâtiment. Le conseil municipal a ensuite pu reprendre.

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