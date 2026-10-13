Après une année portes closes, l'unique domaine skiable de la Loire s'apprête à remettre ses installations en route pour la saison 2026-2027. Ce redémarrage sous conditions repose sur un compromis financier de dernière minute et une réorganisation ciblée autour de la zone d'apprentissage.

L’incertitude qui planait sur le haut Forez vient d’être levée par l'exécutif départemental. Fermé durant l'exercice précédent pour des motifs mêlant restrictions budgétaires, aléas d'enneigement et tensions sur les effectifs, le domaine alpin de Chalmazel rouvrira ses portes à partir du samedi 19 décembre. Un soulagement pour les acteurs économiques locaux, même si la formule retenue témoigne d'une grande prudence opérationnelle et environnementale.

Un compromis financier et une exploitation recentrée

La concrétisation de ce retour en piste découle directement d'un tour de table territorial. La commune de Chalmazel-Jeansagnière a débloqué une enveloppe de 150 000 euros pour soutenir l'effort d'exploitation. À cette contribution pécuniaire s'ajoute l'implication de l'association « Tout Schuss avec Chalmazel », qui prendra en charge des animations sur le site afin de dynamiser le front de neige.

Sur le terrain, l'organisation s'avère profondément remaniée. L'activité se concentrera exclusivement sur l'espace d'apprentissage des débutants, desservi par deux téléskis. Le calendrier se calera sur les périodes de forte affluence : les mercredis, les fin de semaines ainsi que l'ensemble des vacances scolaires, avec une première tranche fixée du 19 décembre au 3 janvier.

Côté services, le restaurant historique « Les Épilobes » gardera rideau baissé, remplacé par des points de restauration amovibles de type food-trucks. Par ailleurs, le recours à la neige de culture sera strictement régulé pour préserver les ressources hydriques de la montagne. "L'enjeu est de répondre aux besoins des habitants tout en maintenant une gestion rigoureuse et écologiquement soutenue", a souligné le président du Département, Georges Ziegler, lors de la présentation du dispositif.

Vers un nouveau modèle de gouvernance d'ici juin 2027

Cette réouverture exceptionnelle ne constitue pas un chèque en blanc pour le long terme. Conçue comme une phase transitoire, la saison 2026-2027 doit éviter au site de basculer vers l'abandon tout en amorçant une restructuration globale.

Les différentes parties prenantes, collectivités de proximité et intercommunalités, disposent d'un calendrier resserré pour redéfinir le pilotage de la station. Les négociations programmées jusqu'à l'été 2027 devront fixer les conditions d'un transfert progressif des infrastructures et l'émergence d'une activité praticable en toute saison.

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