JO 2030 : budget stable pour le comité d'organisation, toujours sans président

Le comité d'organisation des JO-2030 s'est doté lundi d'un nouveau budget, stable sur un an, après y avoir intégré le transfert du pôle glace vers Lyon et le programme sportif, mais reste sans président un mois après le départ d'Edgar Grospiron.

En octobre 2025, l'instance chargée d'organiser les prochains Jeux d'hiver dans les Alpes avait adopté son tout premier budget pluriannuel, fixé à 2,132 milliards d'euros. Ce cadre financier est amené à être révisé chaque année.

Dans la nouvelle mouture adoptée lundi en conseil d'administration, le Cojop a notamment intégré le rapatriement des épreuves de glace de Nice vers Lyon suite au refus du nouveau maire Eric Ciotti d'installer une patinoire provisoire dans le stade de foot de la Baie des anges. Ce budget prend aussi en compte l'entrée au programme sportif des JO-2030 du freeride et du patinage artistique synchronisé ainsi que de nouvelles épreuves comme en biathlon ou en ski-alpinisme - le tout engendrant plus de coûts opérationnels mais également des rentrées de billetterie supplémentaires.

73% de financements privés

"Après avoir acté d'importantes évolutions de la carte des sites, validé un programme des sports enrichi et mieux évalué ses opérations, Alpes 2030 conserve un budget stable par rapport à 2025 (+0,1%)", à 2,135 milliards d'euros, selon un communiqué. Il est précisé que ce budget est financé "par des ressources privées à hauteur de 73%", contre 74% dans la version précédente.

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Vincent Roberti, numéro deux du Cojop et président par intérim, a indiqué à quelques journalistes que l'instance tablait sur "une contribution publique qui sera au moins égale (à l'an dernier), voire jusqu'à 15 millions de plus", mais "cela est encore en discussions". Il faut attendre "les délibérations" des deux régions organisatrices et de l'Etat.

Pour boucler ce budget "maîtrisé", le Cojop a également pioché 42 millions dans sa réserve pour aléas, "correspondant à l'intégration de coûts désormais certains". Début octobre, la Solideo, chargée de livrer les infrastructures olympiques, avait revu en baisse de 204 millions d'euros les contributions publiques aux investissements prévus pour 2030, principalement car Lyon utilisera des structures existantes pour le pôle glace, alors qu'à Nice un complexe omnisports neuf devait être construit.

Concernant la succession d'Edgar Grospiron, qui a démissionné le 10 septembre à l'issue d'une grave crise de gouvernance, "pour l'instant il y a toujours des discussions, le processus n'est pas abouti. Je pense que le plus tôt sera le mieux, c'est bien d'avoir un visage, une personnalité à la tête du Cojop, mais à ce stade ce n'est pas complètement mûr", a commenté Vincent Roberti.

L'ancien président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, fait figure de sérieux prétendant pour le poste, selon plusieurs sources.

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