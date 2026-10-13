Artinov 2026 : les artisans innovants distingués dans la Loire

Cinq entreprises du département ont été primées vendredi 2 octobre à Saint-Étienne lors du concours Artinov, piloté par la Chambre de métiers et de l’artisanat. Aymaou, qui crée de la lingerie pour les personnes opérées du sein, portera les couleurs de la Loire à l’échelon régional, le 2 décembre.

Neuf artisans ligériens ont présenté leur projet au jury départemental. Quatre prix thématiques et un coup de cœur ont été décernés devant plusieurs élus, dont Régis Juanico, maire de Saint-Étienne, et Georges Ziegler, président du Département. Les lauréats repartent avec des formations, du coaching et des outils de communication, pour une valeur d’environ 3 000 euros. Ces dotations sont financées par des partenaires privés : Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, Groupama et Socama.

Né en 1993, Artinov a distingué plus de 700 entreprises dans la région. Il récompense l’innovation technologique, de produit ou de service, de savoir-faire et sociale. La catégorie environnementale, présente l’an dernier, n’a pas été reconduite. Le concours s’adresse à un tissu dense : la Loire compte 24 000 entreprises artisanales, qui emploient 35 000 salariés. Le bâtiment en représente 40 %, devant les services (36 %), la fabrication (15 %) et les métiers de bouche (9 %).

Le président de la CMA, Pascal Calamand, n’a pas éludé le contexte : chantiers qui ne démarrent plus, commande publique à l’arrêt, incertitudes autour de PrimeRénov’. Il a rappelé que la relance du concours à l’échelle départementale avait demandé plusieurs années d’efforts, humains comme financiers, et salué des entrepreneurs qui "ont en commun d’oser et d’innover".

De la verveine au bijou en morse

En innovation technologique, la Maison Forissier, à Bonson, a convaincu avec sa guimauve bio enrobée de « matcha de plantes », qui réduit la part de sucre. Ce produit prolonge un procédé mis au point pour la verveine : une macération à froid réalisée moins d’une heure après la récolte, à la place de la distillation classique.

Fontaine La Goute, à Saint-Romain-la-Motte, remporte le prix innovation de produit ou service. Sa fontaine à boissons haut de gamme est autonome, déplaçable et brevetée. Elle sert jusqu’à quatre boissons à quatre personnes en même temps, avec un groupe froid intégré et des cannes en verre faciles à démonter.

Pour le prix innovation de savoir-faire, le jury a retenu Racine, à Saint-Bonnet-le-Château. Carine Beyssac y conçoit des lunettes adaptées à la diversité des visages, en retravaillant les points d’appui, notamment sur le nez. Le coup de cœur revient à La Valse, marque de bijoux stéphanoise, pour sa collection Morse, qui détourne le code morse pour en faire un langage intime.

Aymaou, cap sur Lyon

Jeune entreprise stéphanoise, Aymaou remporte le prix de l’innovation sociale ou sociétale, qui lui ouvre la finale régionale. Installée rue de la République, à Saint-Étienne, Rachel Tchalla-Gagne y propose Eklalavi, une bralette modulable et sans armatures, pensée pour les poitrines transformées par un cancer ou une chirurgie. Elle affrontera les lauréats des autres départements le 2 décembre, dans la région lyonnaise, pour décrocher un prix régional. À la clé, environ 5 000 euros de prestations, dont des diagnostics de performance en innovation et des bilans de cybersécurité.

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