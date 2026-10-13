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Un enfant allergique privé des repas de la cantine : la justice donne tort à la commune de Gleizé

  • par LR

    • Le tribunal administratif de Lyon a donné raison aux parents d'un élève allergique à l'arachide, privé des repas servis à la cantine de son école à Gleizé, dans le Rhône. La commune dispose de trois mois pour se mettre en conformité.

    C'est une décision qui rappelle les obligations des communes en matière de restauration scolaire. Ce mardi 13 octobre, le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus de la mairie de Gleizé de servir les repas de la cantine à un enfant scolarisé à l'école maternelle Joséphine Baker.

    Souffrant d'une allergie à l'arachide, l'élève devait apporter son propre repas et manger à une table réservée aux enfants allergiques. Ses parents avaient demandé à la commune, en janvier 2025, de lui permettre de déjeuner normalement et de préciser les allergènes présents dans chaque plat. Sans réponse favorable, ils avaient saisi la justice.

    Des menus jugés trop imprécis

    Les magistrats ont estimé que l'allergie de l'enfant, qualifiée de bénigne par son médecin, ne justifiait pas le refus de lui servir des repas adaptés. Ils rappellent que l'accès à la cantine constitue un droit pour tous les élèves, sans discrimination. Le tribunal pointe également le manque de précision des menus, qui se contentaient d'énumérer les 14 allergènes réglementaires sans indiquer leur présence dans chaque plat.

    La commune dispose désormais de trois mois pour corriger ces manquements et permettre à l'enfant de consommer les plats sans arachide. Elle devra également verser 1 500 euros à ses parents au titre des frais de justice.

    Concernant l'obligation de manger à une table séparée, la mairie y avait déjà mis fin en septembre 2025.

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