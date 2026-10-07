GOFab! met l’industrie ligérienne face aux défis de demain à Saint-Chamond

Le rendez-vous consacré à l’industrie du futur revient mardi 13 octobre à l’Arena Saint-Étienne Métropole. Pour sa quatrième édition, GOFab! réunira industriels, experts, offreurs de solutions et acteurs de la formation. Au programme : intelligence artificielle, technologies de production, souveraineté, recrutement et transformation des métiers, pour rapprocher les grands enjeux des solutions concrètes.

Le choix des thèmes intervient alors que la réindustrialisation du territoire ralentit. Selon le Baromètre industriel de l’État, publié par la Direction générale des Entreprises en mars 2026, le solde net des ouvertures, extensions et réductions significatives de sites industriels s’est établi à +19 en 2025, contre +88 en 2024. En Auvergne-Rhône-Alpes, le solde atteint +6, avec 46 ouvertures ou extensions significatives pour 40 fermetures ou réductions. L’indicateur porte sur les sites industriels de plus de 20 salariés et intègre certaines extensions importantes.

Dans la Loire, le poids de l’industrie reste marqué. L’Insee recense 50 507 salariés et 5 300 entreprises dans ce secteur fin 2024, soit 18,9 % de l’ensemble des salariés du département, porté par une forte spécialisation en métallurgie, mécanique, agroalimentaire, défense et nucléaire. Les entreprises doivent néanmoins composer avec plusieurs contraintes : coût de l’énergie, accès aux matières premières, concurrence internationale, transition numérique, décarbonation et difficultés de recrutement. La CCI et ses partenaires veulent mettre cette équation en débat.

Une journée pour échanger et passer au concret

La journée, prévue de 9 heures à 18 h 30, s’ouvrira par une conférence sur les liens entre industrie du futur et souveraineté, avec des représentants des filières nucléaire, défense et aéronautique-spatiale.

Deux tables rondes suivront. À 11 h 30, la première portera sur les technologies de rupture et leur rôle dans la compétitivité des secteurs stratégiques. Des représentants du Cetim, d’Evolutis Group, de Thales, de Loire Industrie, de Safran Aerosystems et de WIPSIM y participeront. À 16 heures, une seconde rencontre s’intéressera au capital humain, à la diversité et aux nouvelles pratiques de management, avec notamment des intervenants de l’Enise, de Setforge Barriol & Dallière, de Haulotte Group, du Groupe Gonzales et de Sam Outillage.

Le public professionnel pourra aussi participer à neuf ateliers consacrés à la performance et à la compétitivité, rencontrer près de 60 offreurs de solutions dans un showroom et organiser des rendez-vous BtoB avec des acheteurs du réseau Lyon Pacte PME Auvergne-Rhône-Alpes, entre 13 h 30 et 15 h 30. Un « Mur des métiers » doit recueillir les contributions sur les postes difficiles à pourvoir, les compétences sous-estimées et les métiers appelés à émerger.

Cinq entreprises distinguées en soirée

La journée se terminera par les trophées GOFab! Réussites industrielles, de 18 heures à 19 h 30. Cinq distinctions seront remises dans les catégories innovation, transformation industrielle, international, RSE et startup. Leur conception associe l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne et le CFAI de l’UIMM.

Lire aussi : Pour l’eau des Stéphanois, un chantier à près de 10 millions d’euros

Lire aussi : À Lyon, les CCI alertent sur la baisse de 125 millions d’euros prévue dans le budget 2027

Lire aussi : URGO : la Région apporte 1,2 million d’euros au projet industriel dans la Loire