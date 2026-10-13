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La place Ambroise-Courtois à Monplaisir dans le 8e. © Antoine Merlet

Lyon : la Fête des animaux de retour ce dimanche place Ambroise-Courtois

  • par LR

    • La Ville de Lyon organise la 6e édition de la Fête des animaux ce dimanche 18 octobre, dans le 8e arrondissement. Une journée gratuite pour sensibiliser le public au bien-être animal.

    Les amoureux des animaux ont rendez-vous ce dimanche 18 octobre, de 10 h à 17 h, place Ambroise-Courtois, à Lyon. Pour sa sixième édition, la Fête des animaux réunira plus d'une vingtaine d'associations engagées dans la protection et le bien-être animal.

    Parmi elles, la SPA, la LPO Rhône, Sea Shepherd Lyon, L214 ou encore Les chats de Loyasse seront présentes pour échanger avec les visiteurs et proposer différentes animations.

    Un atelier d'agility gratuit sera également organisé de 10 h à 12 h, puis de 13 h 30 à 15 h 30. Trois foodtrucks permettront enfin aux visiteurs de se restaurer sur place tout au long de la journée.

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