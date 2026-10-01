URGO : la Région apporte 1,2 million d’euros au projet industriel dans la Loire

La Région Auvergne-Rhône-Alpes va apporter une aide de 1,2 million d’euros au groupe URGO pour l’acquisition d’équipements destinés à son futur site industriel d’Andrézieux-Bouthéon. Cette aide accompagne un projet à 60 millions d’euros qui doit renforcer la production de textiles médicaux dans la Loire et étoffer une implantation déjà ancienne à Veauche.

L’annonce a été faite le 30 septembre, à l’occasion de la visite de Fabrice Pannekoucke, président de la Région, et de Guirec Le Lous, président du groupe URGO, sur le site d’URGO Advanced Textile à Veauche. Les 1,2 million d’euros annoncés par la collectivité serviront à soutenir l’achat de machines produites en Auvergne-Rhône-Alpes pour la future usine d’Andrézieux-Bouthéon. Le dispositif doit donc bénéficier à la fois à URGO et aux fabricants d’équipements industriels du territoire.

Pour l’entreprise, l’enjeu est d’augmenter ses capacités dans le textile médical, notamment autour d’UrgoK2, une gamme de compression utilisée dans le traitement des ulcères veineux. Le projet doit aussi permettre le développement de nouveaux produits. La Région inscrit cette opération dans son "pack relocalisation", lancé dans le cadre d’un plan stratégique doté de 1,2 milliard d’euros depuis 2021. Selon le communiqué régional, ce dispositif a contribué à la création de 17 000 emplois industriels en Auvergne-Rhône-Alpes.

60 millions d’euros investis à Andrézieux

Le soutien régional intervient alors qu’URGO prépare la construction de son cinquième site industriel français à Andrézieux-Bouthéon. Le groupe a annoncé en janvier un investissement de 60 millions d’euros pour une usine de 35 000 m2, destinée notamment à accompagner la croissance de son activité de compression médicale. URGO prévoit 200 emplois directs et 115 emplois indirects à terme dans la région. Le chantier doit être engagé en 2027, pour une mise en service annoncée en 2028. Cet investissement a aussi bénéficé notamment du soutien de Saint-Etienne Métropole à hauteur de 600 000 euros, ainsi que de l'appui de ONLYLYON Invest en 2025.

Le projet est implanté sur neuf hectares, à environ cinq kilomètres du site historique de Veauche. Les documents de consultation du public indiquent que le nouveau site doit regrouper production, développement industriel et distribution. Une première tranche de 14 000 m2 est annoncée pour fin 2028, sur les 35 000 m2 prévus à terme. La consultation du public, ouverte depuis le 27 juillet 2026, doit se poursuivre jusqu’au 27 octobre.

Un ancrage ligérien renforcé

URGO est présent à Veauche depuis 1997, date de la reprise du site textile par le groupe. D’après le communiqué du 30 septembre, le site compte aujourd’hui 130 salariés, après avoir triplé ses effectifs et doublé sa surface. Son activité s’appuie également sur plus de 175 partenaires, dont 62 % sont implantés dans la Loire.

Le groupe indique avoir déjà investi 35 millions d’euros à Veauche depuis 2000 et prévoit d’y ajouter 5 millions d’euros. À cela s’ajoutent les 60 millions d’euros consacrés au futur site d’Andrézieux-Bouthéon. Le projet doit ainsi renforcer une filière locale allant de la fabrication des équipements à la production des dispositifs médicaux.

"Produire ici, avec des machines fabriquées ici", résume Guirec Le Lous, qui présente le soutien régional comme un engagement de long terme pour les équipes et les entreprises du territoire. Pour la Région, l’objectif affiché est de soutenir simultanément l’investissement industriel, les savoir-faire locaux et la relocalisation de productions médicales.

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