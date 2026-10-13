Lyon : le mâchon du Festival Lumière de retour le 18 octobre chez Chabert et Fils

Restaurant Chabert et Fils, dans le 2e arrondissement de Lyon. Crédit : Institut Lumière

Le restaurant Chabert et Fils, situé dans le 2e arrondissement de Lyon, accueillera le traditionnel mâchon du Festival Lumière le dimanche 18 octobre.

Pour les amateurs, ou les novices, le restaurant Chabert et Fils, situé dans le 2e arrondissement de Lyon, accueillera le dimanche 18 octobre le traditionnel mâchon du Festival Lumière.

Dès 8 h 30, les Lyonnais pourront ainsi déguster un repas gastronomique, composé de cochonnailles et de tripes, arrosé de pots de Beaujolais ou de Mâconnais.

Quelques places sont encore disponibles, vendues au prix unique de 40 euros.

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