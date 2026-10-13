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Restaurant Chabert et Fils, dans le 2e arrondissement de Lyon. Crédit : Institut Lumière

Lyon : le mâchon du Festival Lumière de retour le 18 octobre chez Chabert et Fils

  • par LR

    • Le restaurant Chabert et Fils, situé dans le 2e arrondissement de Lyon, accueillera le traditionnel mâchon du Festival Lumière le dimanche 18 octobre.

    Pour les amateurs, ou les novices, le restaurant Chabert et Fils, situé dans le 2e arrondissement de Lyon, accueillera le dimanche 18 octobre le traditionnel mâchon du Festival Lumière.

    Dès 8 h 30, les Lyonnais pourront ainsi déguster un repas gastronomique, composé de cochonnailles et de tripes, arrosé de pots de Beaujolais ou de Mâconnais.

    Quelques places sont encore disponibles, vendues au prix unique de 40 euros.

    Lire aussi : Coup d’envoi de la 18e édition du Festival Lumière à Lyon

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