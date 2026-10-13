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Ski nordique à Gresse-en-vercors © Olivier Zanardi

Ski de fond : la Haute-Savoie a connu un hiver 2025-2026 proche du record

  • par Paul Terra

    • Haute-Savoie Nordic dresse le bilan de l'hiver 2025-2026 : un chiffre d'affaires proche de 3 M€, en hausse de 8,5 %, porté par un enneigement favorable.

    Alors que les premiers flocons sont tombés la semaine sur les sommets de Haute-Savoie, la filière nordique du département vient de tirer le bilan de l’hiver 2025-2026. Et il est plutôt positif. Réunis au sein de l'association Haute-Savoie Nordic, qui fédère les 25 domaines du département, les professionnels annoncent un chiffre d'affaires frôlant les 3 millions d'euros, soit un niveau quasi équivalent au record de la saison 2021-2022. Cela représente une hausse d'environ 8,5 % par rapport à l'hiver précédent.

    Un enneigement favorable

    Cette saison a été marquée par un enneigement abondant et une fréquentation soutenue. Elle succède à un hiver intéressant : le chiffre d'affaires était remonté à 2,76 millions d'euros en 2024-2025 (+23 %), grâce déjà à un niveau de neige intéressant avec une hausse de 54 % du nombre de forfaits journée vendus. Côté abonnés, les Nordic Pass saison progressent de 1,4 %, après un recul de 5 % l'hiver précédent.

    Mieux que la moyenne nationale

    Le département fait mieux que le reste de la France. Nordic France, qui fédère 160 domaines, a encaissé 13,9 millions d'euros de redevance (+2 %) pour 2,5 millions de journées skieurs. Il s'agit du troisième meilleur hiver en chiffre d'affaires, avec 169 jours d'ouverture, entre le 2 novembre à Bessans (Savoie) et le 19 avril à Avoriaz (Haute-Savoie). 

    Haute-Savoie Nordic reste toutefois prudente. Elle rappelle que ces bons résultats restent fortement liés à un enneigement favorable, dans un contexte de changement climatique et de variabilité croissante des hivers. L'association a créé des commissions thématiques pour travailler sur la pérennité économique et environnementale de l'activité à l'échelle du département. Le ski de fond compte aussi sur les plus jeunes. Selon l'association, la Haute-Savoie est le premier département de France pour les sorties scolaires nordiques, avec 21 438 enfants ayant skié l'an dernier.

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