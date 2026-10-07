Bilan de l'été 2026 : dans la Loire, le tourisme progresse malgré la chaleur

Avec 2,8 millions de nuitées entre juin et août 2026, la Loire confirme sa progression touristique. Le bilan de Loire Tourisme fait apparaître une hausse de 2 % de la fréquentation par rapport à 2025, portée par les clientèles françaises et un mois de juin particulièrement dynamique. Mais derrière ce résultat, les professionnels décrivent une saison plus contrastée, entre pouvoir d’achat contraint et épisodes de canicule.

Les 2,8 millions de nuitées comptabilisées cet été dans le département représentent une hausse de 2 % sur un an. Les nuitées françaises progressent de 3 %, celles des visiteurs étrangers de 1 %.

Juin a fortement contribué à cette évolution. Les nuitées françaises y ont bondi de 13 % par rapport à juin 2025. La progression est particulièrement marquée chez les clientèles de proximité : +19 % pour l’Isère, +11 % pour le Puy-de-Dôme et +5 % pour le Rhône. Les visiteurs venus de Paris progressent aussi de 17 %.

La Loire reste une destination de proximité. 56 % des visiteurs français viennent d’Auvergne-Rhône-Alpes. La clientèle étrangère représente 16,5 % des visiteurs, contre 14 % en 2025, avec notamment des Belges, des Allemands et des Néerlandais. Autre indicateur : 5,1 millions d’excursions à la journée ont été enregistrées.

Randonnée, patrimoine et repos

Les balades et la randonnée arrivent en tête des motivations, citées par 52 % des visiteurs, devant la découverte du patrimoine (43 %) et le repos (41 %).

Le ressenti des professionnels est moins uniforme. 52 % jugent leur saison bonne à très bonne. Le taux de satisfaction atteint 57 % dans les hébergements et 62 % dans la restauration. Les prestataires d’activités sont plus réservés : seuls 20 à 25 % se déclarent satisfaits.

Le pouvoir d’achat et les fortes chaleurs figurent parmi les principaux freins. Les visiteurs réservent aussi plus tard. À l’échelle régionale, les réservations de dernière minute ont gagné trois points. La météo pèse donc davantage dans le choix du moment du séjour et des activités.

Des séjours plus valorisés

Le bilan des Gîtes de France Loire illustre cette évolution. Du 4 juillet au 29 août, le réseau a accueilli 9 434 personnes, en baisse de -13,8% sur la même période en 2025. Les nuitées sont passées à 56 105 en baisse de -9,2%.

Dans le même temps, le panier moyen d’un séjour en gîte a atteint 764 euros, en hausse de +11,7% par rapport à un an plus tôt. La durée moyenne a légèrement progressé, à 6,45 jours (en hausse de +5,7%). La fréquentation recule donc, mais les séjours restent en moyenne plus valorisés.

La chaleur change les pratiques

Les épisodes de canicule constituent l’autre marqueur de l’été. Loire Tourisme relève plusieurs adaptations : davantage d’attention portée à l’ombrage, aux piscines et à la climatisation dans les campings, ou encore modification des horaires de certains sites de visite.

La météo peut aussi modifier les réservations et la fréquentation des activités. L’observatoire souligne donc la nécessité d’adapter les équipements et les offres, mais aussi de renforcer la prévention face aux risques naturels.

Les perspectives pour septembre sont favorables. 58 % des professionnels ligériens se disent confiants pour le mois, contre 45 % à l’échelle régionale. Après un mois de juin très dynamique, les « ailes de saison » apparaissent comme un levier pour mieux répartir l’activité touristique.

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