Auvergne-Rhône-Alpes, première région où il fait bon vivre

La région Auvergne-Rhône-Alpes se hisse à la première place des région où il fait bon vivre ! Annecy est la première représentante locale dans le top 500 des villes, alors que Lyon perd trois places.

Le label Villes & Villages où il fait bon vivre vient de dévoiler son classement pour 2024. Et, surprise, la région Auvergne-Rhône-Alpes se tient à la première place du podium, devant l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. 425 communes de la région ont été distinguées. La première place est occupée par Annecy, qui gagne deux places et devient la 5e ville du top 10 des communes françaises où bien vivre.

Le trio de tête est toujours constitué d'Angers, Bayonne et Biarritz. Côté villages, c'est encore une commune de Haute-Savoie qui occupe la première place pour Auvergne-Rhône-Alpes : Marcellaz-Albanais.

Lyon à la 80e place

Malheureusement, Lyon, plus grande ville de la région perd trois places cette année et chute au 80e rang, derrière sa rivale, Saint-Etienne (32e). Parmi les communes de 100 000 habitants et plus, la capitale des Gaules se situe à la 24e place sur 40.

Chambéry et Aurillac se hissent également dans le top 50 des 500 meilleures villes.

Le classement est édité par l'association Terres d'Optimismes dirigée par Thierry Saussez, ancien conseiller communication de Nicolas Sarkozy. Il permet aux communes éligibles de pouvoir exploiter le label moyennant, par exemple, près de 5000 euros pour les communes de 50 000 habitants et plus.