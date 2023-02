Fait-il bon vivre à Lyon ?

Le classement des communes où il fait bon vivre est tombé. Parmi les 34 820 communes françaises, Lyon se retrouve 77e.

Le palmarès est tombé. Chaque année, l'association Villes et Villages où il fait bon vivre établi son classement parmi 34 820 communes françaises. On remarque les villes moyennes sont favorisées par le classement. C'est Angers qui conserve son titre pour la deuxième année consécutive, suivie par Bayonne, qui prend la seconde place. Biarritz arrive en troisième position et gagne 9 places par rapport à l’édition précédente.

Au niveau national, la ville de Lyon se classe 77e. Cependant, elle est 25e sur 40 communes de plus de 100 000 habitants et en 1ère position dans le département. On note tout de même qu'au niveau régional, Lyon se place derrière Saint-Etienne (37e) et derrière Annecy, 7e, en haut du classement. Dans un sens plus général, les métropoles peinent. Marseille a perdu 36 places et Paris 25. Le classement de toutes les communes est à retrouver sur le site de l'association.

Une méthode est rigoureuse

Chaque commune est jugée selon 198 critères rassemblés en 10 catégories (qualité de vie, sécurité, protection de l’environnement, santé, commerces et services, transports, éducation, sports et loisirs, solidarité, attractivité immobilière).

Leur ordre de priorité est déterminé par un sondage réalisé auprès d’un panel représentatif constitué de plus de 1 000 personnes : la qualité de vie (78 %), la sécurité (69 %) et la santé (55 %) arrivent en tête. Cette année, une nouvelle catégorie a fait son apparition : la protection de l’environnement. Elle dépasse déjà l'éducation, la solidarité ainsi que les sports et loisirs.

Lire aussi :