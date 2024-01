Alors que les affaires de cambriolages se multiplient sur la presqu'île, le maire du 2e arrondissement de Lyon demande à la ville d'agir.

Depuis quelques temps, les affaires de vols et cambriolages semblent se multiplier dans le centre de Lyon, notamment sur la presqu'île. Ce mardi, par exemple, la police a interpellé l'auteur de 19 vols par effraction commis dans les 1er, 2e et 4e arrondissements. Une réalité que Pierre Oliver, maire du 2e, déplore dans une lettre adressée jeudi 4 janvier au maire de Lyon, Grégory Doucet. "Cette situation n'est pas tolérable et votre inertie sur les questions de sécurité a des conséquences désastreuses", écrit-il.

Débat autour de la vidéo surveillance

Pour remédier à une situation qui semble s'éterniser, le maire du 2e arrondissement demande d'abord l'installation "de nombreuses caméras supplémentaires". Celui-ci remet notamment en cause un "mauvais maillage en caméras", ce qui rendrait difficile toutes recherches de malfaiteurs. Une demande déjà formulée par le ministère de l'Intérieur, comme le rappelle Pierre Oliver.

Par ailleurs, l'élu demande également que de nouveaux policiers municipaux soient recrutés au sein du commissariat de son arrondissement. Il insiste aussi sur l'indemnisation des commerçants cambriolés ces derniers mois, qu'il juge "démunis face à une délinquance répétitive et croissante".

