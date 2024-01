L'application Skiif est disponible depuis le 15 décembre et propose une carte interactive du domaine des 3 Vallées. L'entreprise lyonnaise veut devenir le Waze du ski.

Skier dans une nouvelle station, sur un domaine skiable qu'on ne connaît pas bien, peut vite devenir stressant et compliqué quand on veut retrouver un ami, un restaurant ou tout simplement l'endroit où on a garé sa voiture. Skiif est la solution à ces petites difficultés de skieurs. L'application, lancée en décembre dans le plus grand domaine skiable du monde, celui des 3 Vallées, propose un véritable GPS utilisable sur les pistes.

A lire aussi : Ski en Auvergne-Rhône-Alpes : 60 ans de plans montagne

"C'est une idée que j'ai eu avec ma fille, un jour où je skiais à Méribel. On était sur le télésiège et on avait été incapable d'indiquer facilement à une amie le meilleur itinéraire pour nous rejoindre" raconte Lalée Pinoncély, la lyonnaise derrière ce projet. Après deux ans de travail pour développer l'application, "avec une vingtaine de personnes", et une levée de fond de près d'un million d'euros, la chef d'entreprise de 48 ans a lancé le 15 décembre dernier son application mobile, téléchargeable dans les stores de Google et d'Apple.

Une carte participative

"Le but de l'application est de proposer une carte digitale des différentes stations et un suivi GPS de sa position" poursuit la native de Saint-Etienne installée entre Méribel de Lyon. "Le GPS permet de créer des itinéraires pour aller à l'endroit que l'on souhaite dans la station. La seule différence avec Waze c'est que comme on ne skie pas avec son portable sous les yeux le guidage se fait par audio".

L'application permet de signaler, notamment, l'affluence aux remontées mécaniques. (@Skiif)

"On sait que 80 % des personnes skient sur moins de 20 % des pistes, souvent par méconnaissance d’un domaine."

Lalée Pinoncély

Sur l'application qui se veut participative, sur le modèle de Waze, les utilisateurs peuvent signaler l'affluence aux remontées mécaniques, l'état des pistes ou encore la fermeture temporaire d'un télésiège. "C'est l'autre fonctionnalité de Skiif, permettre de pouvoir mieux gérer sa journée de ski en fonction du monde sur les pistes" explique Lalée Pinoncély. C'est d'ailleurs, à terme, le but et le business model de l'entreprise : vendre une version professionnelle de l'application aux stations qui leur permettra de pouvoir mieux gérer les flux sur leur domaine. "On sait que 80 % des personnes skient sur moins de 20 % des pistes, souvent par méconnaissance d’un domaine. C’est un problème pour les stations" avoue l'entrepreneuse qui a fait de l'accompagnement des entreprises dans le digital l'une de ses spécialités.

L'application veut s'étendre à d'autres stations dès le mois de février

L'application, téléchargée plus de 30 000 fois en moins de 5 jours à son lancement, rencontre un vrai succès. "Les retours qu'on a sont très positifs. On ne s'attendait pas à autant de téléchargement d'un coup" se réjouit la fondatrice. L'application est d'ailleurs notée 4,7/5 sur l'Apple Store. "Les gens sont hyper contents de l'outil et nous réclament son déploiement sur d'autres stations des Alpes".

A lire aussi : Où skier à moins de 2h de Lyon dans les prochaines semaines ?

Prévu pour l'hiver prochain, le déploiement de Skiif à plus de 160 autres stations à travers le monde (Canada, Etats-Unis, Japon, Italie, Autriche, Suisse) pourrait bien être, en partie, anticipé, "face à l'engouement" nous explique Lalée Pinoncély. "On aimerait pouvoir proposer notre service dans d'autres stations des Alpes dès les vacances d'hiver" indique la Lyonnaise. "Mais ça dépendra de mes développeurs, on est encore en discussion" prévient-elle.

En attendant, et alors que les vacances de Noël touchent à leur fin ce dimanche, Skiif devrait faciliter la vie de nombreux skieurs dans les huit stations du domaine des 3 Vallées.