Pierre Oliver redoute "une bunkerisation de la  Presqu'île"

Pierre Oliver, maire LR du 2e et leader de l'opposition de droite à Grégory Doucet, est l'invité de 6 minutes chrono.

Les écologistes multiplient les concertations depuis leur arrivée à la tête de la Ville de Lyon. Leurs opposants aussi. Dans le 2e arrondissement, Pierre Oliver a réalisé une consultation alternative des habitants et des commerçants sur le projet d'apaisement de la presqu'île qui prévoit la piétonnisation de nombreuses rues. "Le problème qu'on a rencontré sur les concertations qui avaient été organisées par la métropole, c'est qu'elle vous proposait deux scénarios qui étaient quasiment identiques et on sentait un mécontentement très fort de la part des habitants et donc ce qu'on a voulu avec l'équipe que je mène à la mairie du 2e, c'est justement aller sonder directement les habitants du 2e, c'est-à-dire ceux qui y vivent, ceux qui seront impactés au quotidien par ces projets, pour voir ce qu'ils avaient à dire, pour voir ce qu'ils en pensaient", justifie Pierre Oliver.

Le maire LR du 2e arrondissement biche quant aux résultats de sa concertation : "Ce qu'il en ressort, c'est très clair, c'est une opposition de près de 80% des 4500 personnes qui nous ont répondu, ce qui est énorme, sur la fermeture de la rue Grenette et sur la ZTL".

La retranscription intégrale de l'entretien avec Pierre Oliver

Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale et aujourd'hui nous accueillons Pierre Oliver. Vous êtes maire les Républicains du 2e arrondissement, on vous a invité pour revenir sur la concertation que vous avez organisé, votre propre concertation sur notamment la rive droite du Rhône ou l'apaisement de la Presqu'île, puisque c'est deux projets portés par les écologistes qui ont fait l'objet de leur propre concertation, faite par les écologistes. Pourquoi vous, vous avez fait la vôtre ? Vous ne croyez pas en la leur ?

Disons que le problème qu'on a rencontré sur les concertations qui avaient été organisées par la métropole, c'est qu'elle vous proposait deux scénarios qui étaient quasiment identiques et on sentait un mécontentement très fort de la part des habitants et donc ce qu'on a voulu avec l'équipe que je mène à la mairie du 2e, c'est justement aller sonder directement les habitants du 2e, c'est-à-dire ceux qui y vivent, ceux qui seront impactés au quotidien par ces projets, pour voir ce qu'ils avaient à dire, pour voir ce qu'ils en pensaient et peut-être pour voir ce qui peut être amélioré parce que le but d'une concertation, c'est de pointer les défaillances pour que derrière on puisse avancer sur d'autres opportunités. Ce qu'il en ressort, c'est très clair, c'est une opposition de près de 80% des 4500 personnes qui nous ont répondu, ce qui est énorme, une franche opposition sur la fermeture de la rue Grenette, d'ailleurs 70 habitants de la rue Grenette nous ont répondu et 100% d'entre eux étaient contre la fermeture et le deuxième point qui ressort beaucoup, c'est sur la ZTL.

La concertation faite par la métropole de Lyon et la ville de Lyon a abouti à la conclusion que la piétonisation entière de la rue de la République était plébiscitée par les participants à la concertation, le scénario qui en découlait c'était justement la fermeture de la rue Grenette, donc ça veut dire que les habitants peuvent penser des choses différentes ?

La concertation qui a été menée par la mairie et la métropole, vous proposez un scénario A où on piétonisait tout et un scénario B où on fermait en mettant des plots aux quatre coins de la Presqu'île, l'un dans l'autre c'est exactement la même chose, on vous propose deux scénarios qui étaient totalement identiques et donc c'est pour ça qu'il y a un mécontentement parce qu'un certain nombre des habitants, des commerçants ont besoin peut-être de circuler sur cette Presqu'île, d'accéder aux différents parkings sans faire un détour de 45 minutes pour pouvoir accéder à un parking qui serait complet, on a eu le cas par exemple ce week-end avec tous les parkings du centre-ville qui étaient complets, et donc là-dessus c'est pour ça que nous avions besoin de mener notre propre concertation pour faire entendre aux écologistes ce qu'ils refusent de voir.

Alors pour l'instant ils n'ont pas spécialement envie de l'entendre puisqu'il y a eu notamment Valentin Lungenstrass qui est adjoint aux Mobilités, qui est aussi votre opposant dans le 2e arrondissement qui a balayé votre concertation en disant que les questions étaient orientées, biaisées et puis que surtout la méthode n'était pas représentative. Finalement vous vous dites, leur concertation ne va pas, eux ils disent la vôtre ne va pas, on s'en sortira jamais, c'est-à-dire qu'à un moment donné il n'y a pas d'avis définitifs...



Ce qu'il faut voir, et c'est pour ça que ça me fait sourire de voir Monsieur Lungenstrass se plaindre de notre concertation, eux, leur concertation, on a des quatre coins de la France qui ont participé, qui n'ont absolument aucun lien avec Lyon et aucun lien avec le 2e arrondissement, nous notre méthode a été la suivante, on a mis un questionnaire dans l'ensemble des boîtes aux lettres de notre arrondissement, pour votre information on a 16 000 personnes qui sont inscrites sur les listes électorales, on a eu plus de 4500 en retour, au dernier scrutin municipal d'ailleurs on a eu 8000 votants, donc vous vous rendez compte que 4500 foyers qui nous répondent, puisque ce n'était pas un bulletin par personne, c'est quand même conséquent, donc c'est pour ça qu'à un moment donné nous dire que notre concertation ne serait pas la bonne, je suis certain que ce soit ce que les habitants ont envie d'entendre.

Les scénarios orientaient la réponse, vous aussi vos questions étaient orientées ?



Pour répondre sur cette partie là, puisque c'était la deuxième partie de l'attaque de l'équipe de Grégory Doucet, dans leur scénario à eux, vous aviez le choix entre deux choses qui étaient identiques, dans le nôtre si vous étiez pour vous pouviez le dire, si vous étiez contre vous pouviez le dire, quand on explique ce que vous êtes pour ou contre la fermeture Grenette, alors oui ça ne va pas dans le sens de ce qu'attend la mairie, mais les gens peuvent nous répondre ce qu'ils pensent, et d'ailleurs nous avons pris compte de toutes les réponses, qu'elles soient favorables ou défavorables, c'est de constater qu'elles sont à plus de 80% défavorables pour tout ce qui est des projets comme la fermeture de la rue Grenette, ou par exemple la ZTL qui vont impacter directement...

Qu'est-ce que les gens reprochent, qu'est-ce que les habitants, et qu'est-ce que vous vous reprochez à cette ZTL ? ZTL ça veut dire zone à trafic limité, c'est-à-dire que seuls les riverains et les livreurs, les véhicules de secours, pourront demain accéder aux rues de la Presqu'île de Lyon.

Ce qui est pointé à l'heure où on se parle, parce que les gens qui auront accès à ce périmètre, ce sont uniquement une liste d'ayants droits, d'ailleurs la notion est encore un peu floue puisqu'on le voit bien, il y a une zone qui est interdite de 22h à 6h du matin sur la rue Herriot et on a des riverains qui se font quand même verbaliser, donc on voit bien que là-dessus ça reste très flou, et puis le vrai sujet c'est l'accès à cette Presqu'île, autant sur un samedi après-midi je peux comprendre qu'on ait la nécessité de faire des détours parce qu'il y a beaucoup de monde en ville, par contre en semaine ça va contraindre les gens à ne plus venir en Presqu'île, parce qu'ils ne voudront pas faire des détours de 20, 30 ou 40 minutes pour accéder à un parking public, et c'est ça qui nous inquiète, c'est l'avenir du commerce de la Presqu'île. Les parking publics ne sont pas inclus dans le périmètre, ils sont en bordure de périmètre. Oui, mais aujourd'hui vous avez besoin d'accéder à un parking qui est sur le quai de Saône, et si vous arrivez de Fourvière et que vous atterrissez sur le quai du Rhône, vous traversez par exemple par la rue Edouard Herriot, vous tournez sur la Place des Célestins. Là dans le scénario qui nous sera proposé, vous allez devoir aller faire le tour soit à Perrache et repasser le long du 5e arrondissement, soit remonter, traverser le tunnel sous la Croix-Rousse pour redescendre, sachant qu'avant il y avait trois voies que maintenant il n'y en a plus qu'une. Donc en réalité, on voit bien, ça nous mène à une bunkerisation de la Presqu'île, et ça va avoir pour conséquence d'aider les plateformes en ligne, d'ailleurs que les écologistes je pense combattent, et aussi évidemment toutes les galeries industrielles qui sont en banlieue de ville, et ça moi je pense que ça va être dramatique pour le centre de Lyon, et donc c'est pour ça que nous nous mobilisons avec les habitants du 2e, parce que ça a été une véritable claque qui a été mise par les habitants du 2e aux écologistes, nous allons porter la défense de notre territoire, et c'est pour ça aussi qu'on voulait mener cette concertation.