Politique
Sébastien Lecornu, minsitre des Armées. ©Ecole polytechnique : Institut Polytechnique de Paris : J.Barande

Le ministre des Armées en déplacement dans la Drôme ce lundi

  • par Louise Ginies

    • Sébastien Lecornu sera en déplacement officiel à Valence (Drôme) ce lundi 1er septembre, notamment pour asisster à une démonstration de capacité de l'armée de Terre.

    Le ministre des Armées sera en déplacement dans la Drôme ce lundi 1er septembre 2025. Après une matinée sur le site d'Airbus Helicopters à l'aéroport de Marseille Marignane (Bouches-du-Rhône), Sébastien Lecornu se rendra à Valence par voie aérienne vers le groupement aéromobilité de la section technique de l'armée de terre.

    Il prendra ensuite la route vers le camp d'entraînement du 1er régiment de spahis. Unité de cavalerie blindée de la 6ème brigade légère blindée, ce régiment incarne la modernisation et la transformation au sein de l'armée, "tant dans l'appropriation de nouveaux matériels de pointe que dans la façon de s'entraîner et de combattre dans un engagement de haute intensité", explique la préfecture de la Drôme.

    Après un accueil républicain, le ministre assistera à des démonstrations dynamiques des capacités clés de la 6ème brigade, avant de rentrer en direction de la capitale et de rejoindre l'hôtel de Brienne, siège du ministère des Armées.

