L'Etat prépare la transformation du port Edouard-Herriot de Lyon

Le comité de pilotage du port Edouard-Herriot de Lyon, réuni le 28 novembre dernier, a fait le point sur les projets structurants en cours. Entre modernisation du terminal conteneurs, décarbonation des activités et vaste réaménagement de la presqu'île de l'Archevêque, l'Etat confirme une stratégie ambitieuse pour l'avenir du site portuaire.

Ce vendredi 28 novembre s'est réuni le comité de pilotage du port Edouard-Herriot de Lyon, sous l'égide de la préfète du Rhône et d'Auvergne-Rhône-Alpes, Fabiène Buccio, afin de poursuivre la dynamique engagée depuis l'adoption unanime du schéma directeur en mars 2024. Point sur plusieurs chantiers structurants qui comptent retracer durablement le premier port intérieur français pour le trafic de conteneurs.

58 millions d'euros d'investissements

Le groupement piloté par CMA CGM, première entreprise française de transport maritime, récemment désigné sous la sous-concession du terminal conteneurs, prévoit d'investir 58 millions d'euros ainsi que d'atteindre un doublement du trafic fluvial et ferroviaire à l'horizon 2032. Parallèlement, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) a renouvelé sa confiance au groupe DPL, en lien avec la Ville de Lyon et la Métropole, pour l'exploitation du dépôt pétrolier, dans une trajectoire de réduction importante des émissions en cohérence avec les objectifs de décarbonation du port mentionnés dans le schéma.

L'Etat et ses partenaires ont également avancé sur le projet de réaménagement de la presqu'île de l'Archevêque, un foncier stratégique d'environ 30 hectares disponible d'ici 2028. Le scénario retenu vise à concilier développement économique, attractivité territoriale, transition écologique et sobriété foncière, avec l'accueil possible d'activités liées au BTP ou encore de projets de production énergétique sur les zones les plus contraintes. Les premières études des sols révèlent toutefois des pollutions en hydrocarbures et métaux lourds, nécessitant des plans de gestion adaptés avant toute implantation. Des études complémentaires sont en cours afin de sécuriser la transformation de ce territoire clé pour le futur du port lyonnais.