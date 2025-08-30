Actualité
gendarme
Illustration gendarmerie. (Lou Benoist / AFP)

Escroquerie au "faux banquier" : la gendarmerie du Rhône alerte

  • par Louise Ginies

    • Une arnaque aux "faux banquiers" est en nette progression dans le département ces derniers mois. Les gendarmes du Rhône alertent.

    Un mode opératoire parfaitement organisé. Faux maraîchers, escroquerie à la carte de fidélité... Depuis quelques mois, la gendarmerie du Rhône alerte de plus en plus régulièrement sur de nouvelles arnaques, touchant particulièrement les personnes âgées. Récemment un nouveau type d'arnaque, avec un mode de fonctionnement parfaitement rodé, a vu le jour : l'escroquerie au "faux banquier".

    Concrètement, via SMS, les fraudeurs se sont passer pour des conseillers bancaires. Ils persuadent alors leur cible de verser l'intégralité de leurs fonds bancaires sur un prétendu "compte de sécurité". Cette déclaration est évidemment fausse. Aussitôt transféré, l'argent est blanchi via des comptes ouverts auprès de banques en ligne, et retiré.

    Lire aussi : La gendarmerie du Rhône alerte sur une arnaque de plus en plus fréquente

    Des "mules" jeunes et inconscientes

    Mais l'arnaque ne s'arrête pas là : les escrocs recrutent des personnes qualifiées de "mules bancaires" par la gendarmerie du Rhône. Ces individus, souvent jeunes et inconscients de la situation, se font alpaguer sur les réseaux sociaux avec des annonces leur promettant de gagner de l'argent rapidement et sans risque. Ils ouvrent alors un compte en ligne où le fraudeur fait transiter des dizaines de milliers d'euros avant de les retirer. En retour, la mule ne touche qu'une faible commission.

    Et ce sont ces mules qui risquent le plus gros, indiquent nos confrères du Progrès. Avec un compte bancaire à leur nom, elles sont dès lors considérées comme complices d'escroqueries massives. Ce sont également les premières convoquées par les enquêteurs.

    à lire également
    Journée rouge dans le Rhône : quels sont les axes de circulation à éviter ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    gendarme
    Escroquerie au "faux banquier" : la gendarmerie du Rhône alerte 15:53
    Le ministre des Armées en déplacement dans la Drôme ce lundi 14:48
    Après quatre mois de travaux, ce parking du centre-ville rouvre ses portes 14:01
    Colombier-Saugnieu : un camion victime d'une tentative de braquage par un groupe de motards 13:12
    Journée rouge dans le Rhône : quels sont les axes de circulation à éviter ? 12:25
    d'heure en heure
    "Bloquons tout" : un collectif lyonnais appelle à la mobilisation le 10 septembre 11:34
    Police voitures Lyon
    Au Nord de Lyon, il force un péage avant de se faire arrêter par la police 10:47
    Villeurbanne : une enquête ouverte après une rixe au couteau en pleine rue 10:04
    alerte pollution à Lyon
    Pollution : une qualité de l'air moyenne à Lyon ce samedi 09:21
    Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
    Un temps sec et dégagé : la météo ce samedi à Lyon 08:57
    A 18 ans, le Lyonnais Paul Seixas remporte le Tour de l'Avenir 29/08/25
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon lance son "Plan Chaleur" pour affronter les canicules 29/08/25
    Boulevard du Valvert à Tassin : la circulation rétablie dans les deux sens plus tôt que prévu 29/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut