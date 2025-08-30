Escroquerie au "faux banquier" : la gendarmerie du Rhône alerte

Une arnaque aux "faux banquiers" est en nette progression dans le département ces derniers mois. Les gendarmes du Rhône alertent.

Un mode opératoire parfaitement organisé. Faux maraîchers, escroquerie à la carte de fidélité... Depuis quelques mois, la gendarmerie du Rhône alerte de plus en plus régulièrement sur de nouvelles arnaques, touchant particulièrement les personnes âgées. Récemment un nouveau type d'arnaque, avec un mode de fonctionnement parfaitement rodé, a vu le jour : l'escroquerie au "faux banquier".

Concrètement, via SMS, les fraudeurs se sont passer pour des conseillers bancaires. Ils persuadent alors leur cible de verser l'intégralité de leurs fonds bancaires sur un prétendu "compte de sécurité". Cette déclaration est évidemment fausse. Aussitôt transféré, l'argent est blanchi via des comptes ouverts auprès de banques en ligne, et retiré.

Des "mules" jeunes et inconscientes

Mais l'arnaque ne s'arrête pas là : les escrocs recrutent des personnes qualifiées de "mules bancaires" par la gendarmerie du Rhône. Ces individus, souvent jeunes et inconscients de la situation, se font alpaguer sur les réseaux sociaux avec des annonces leur promettant de gagner de l'argent rapidement et sans risque. Ils ouvrent alors un compte en ligne où le fraudeur fait transiter des dizaines de milliers d'euros avant de les retirer. En retour, la mule ne touche qu'une faible commission.

Et ce sont ces mules qui risquent le plus gros, indiquent nos confrères du Progrès. Avec un compte bancaire à leur nom, elles sont dès lors considérées comme complices d'escroqueries massives. Ce sont également les premières convoquées par les enquêteurs.