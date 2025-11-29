Culture
Hôtel de Ville Lyon @ Hugo LAUBEPIN

Que faire à Lyon ce dimanche ?

  • par Claire Martinez

    • Marché de Noël artisanal, bourse, spectacle… Lyon Capitale a sélectionné pour vous trois bons plans à ne pas manquer pour ce dimanche 30 novembre.

    Le marché de Noël artisanal

    Ce dimanche, une vingtaine de créateurs de Lyon et alentours se réunissent au Cercle Bellecombe, dans le 6e arrondissement, à partir de 10h. Illustration, bijoux, maroquinerie, savons, textile, céramique, ébénisterie… De quoi offrir un cadeau unique et engagé à vos proches pour les fêtes.

    L'entrée est gratuite. Plus d'informations ici.

    Une vente d'affiches de cinéma

    C'est le retour de la grande vente aux affiches du Ciné Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon. De 15h à 18h, retrouvez des grandes et petites affiches, récentes ou plus anciennes, des produits liés aux films, des bobines, de la pellicule. Le principe est simple, premiers arrivés premiers servis. Lyon Capitale vous conseille donc de venir tôt afin de ne pas laisser passer votre chance de repartir avec un trésor de cinéma.

    L'entrée est gratuite. Plus d'informations ici.

    Un spectacle avec ses enfants pour suivre ses rêves

    Crédits : Nicolas Keslair

    Le Ciel, scène européenne pour l'enfance et la jeunesse, propose Quitter son caillou, un spectacle de Victoria Follonier et Elie Blanchard, pour les enfants dès 7 ans. Entre documentaire et cinéma d'animation, l'histoire raconte comment cinq personnages sont partis suivre leurs rêves. Sur scène, deux interprètes font face à des machines futuristes et actionnent leurs leviers et boutons. La parole des "rêveurs", tirée d'histoires vraies, se libère grâce aux visuels animés et à la musique. 

    Séance à 16h, au théâtre Le Ciel, dans le 8e arrondissement, à Lyon. Durée : 50 minutes. Entrée entre 5 et 15 euros. Plus d'informations ici.

