Vue de Fourvière à Lyon. ©Tim Douet

Pollution à Lyon : un air dégradé ce samedi

  • par Claire Martinez

    • La qualité de l'air reste dégradé à Lyon et dans une large partie de la métropole ce samedi 29 novembre, malgré la dispersion des particules fines.

    L'air reste dégradé et mauvais ce samedi 29 novembre à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise. Ce samedi 29 novembre, Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, a classé une grande partie de Lyon et de Villeurbanne comme ayant une qualité de l'air mauvaise.

    Malgré des conditions météorologiques qui favorisent la dispersion des particules fines et des multi-polluants, la baisse du vent augmente leur concentration localement. Elles resteront bonne en ce qui concerne l'ozone et le dioxyde de soufre et moyenne pour le dioxyde d'azote.

    Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
    Un ciel voilé ce samedi à Lyon

