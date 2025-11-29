Pollution à Lyon : un air dégradé ce samedi

La qualité de l'air reste dégradé à Lyon et dans une large partie de la métropole ce samedi 29 novembre, malgré la dispersion des particules fines.

L'air reste dégradé et mauvais ce samedi 29 novembre à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise. Ce samedi 29 novembre, Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, a classé une grande partie de Lyon et de Villeurbanne comme ayant une qualité de l'air mauvaise.

Malgré des conditions météorologiques qui favorisent la dispersion des particules fines et des multi-polluants, la baisse du vent augmente leur concentration localement. Elles resteront bonne en ce qui concerne l'ozone et le dioxyde de soufre et moyenne pour le dioxyde d'azote.