Escapades au Pays de Gex Monts-Jura : une bulle de déconnexion proche de Lyon

Entre plaine et montagne, le Pays de Gex Monts-Jura cultive sa différence : ses grands espaces préservés combinent une offre de ski alpin, le plus grand et plus haut domaine de fond du massif du Jura ainsi que de multiples possibilités de sorties raquettes ou rando. À la frontière de la Suisse, ce ressourçant séjour nature révèle également des sites culturels d’envergure tels que le passionnant château de Voltaire ainsi que des adresses gourmandes, valorisant les produits locaux.

À seulement 1 heure 30 de Lyon en voiture, la station de ski Monts-Jura, située dans le sud du massif jurassien, offre un panorama imprenable face au Mont-Blanc.

© Nicolas Gascard

Son petit plus ? Les quatre domaines skiables qui forment la station sont ponctués d’authentiques villages, au pied des pistes, avec Mijoux, Lélex, Crozet et Chézery-Forens. La station, culminant à 1 620 mètres d’altitude, englobe trois domaines de ski alpin, totalisant 40 kilomètres de pistes, avec chacun sa spécificité : Lélex-Crozet avec de beaux dénivelés, Mijoux-La Faucille, parfait pour les familles avec des pistes très accessibles et le secteur de Menthières, paradis des raquettes quand la neige vient à manquer. Son domaine de fond, nommé La Vattay, déploie, quant à lui, près de 130 kilomètres de pistes dans un environnement grandiose. Réputé pour sa qualité de damage et la variété de ses pistes, le site propose des itinéraires tous niveaux tracés en double pour satisfaire aussi bien les adeptes du style classique que du skating. Quand l’hiver étend son manteau neigeux sur ces grands espaces préservés, le territoire révèle, avec ses crêtes, forêts et rivières, tout son côté sauvage.

Ski de fond à La Vattay © Nicolas Gascard

S’entraîner avec des champions

C’est d’ailleurs cet esprit nature qui a motivé Xavier Thévenard, triple vainqueur de l’UTMB, à mettre en place cet hiver à La Vattay des stages de ski de fond, avec l’idée de préparer son corps pour de meilleurs courses et trails aux beaux jours. Mêlant technique, nature et partage, le stage se déroule également aux côtés de Thomas Michaud et Jean-Marie Thévenard (9e au Grand Raid de La Réunion et 4e à la course Traces des Ducs de Savoie). “J’avais envie de proposer des stages de ski de fond à La Vattay, car le domaine est magnifique, c’est encore un des endroits du massif jurassien qui reste assez bien enneigé. C’est un site emblématique puisqu’il est accessible aux débutants comme aux confirmés grâce à un grand réseau de pistes et une diversité de paysages assez incroyable”, partage Xavier Thévenard.

Le saviez-vous ?

Enfant de Lélex, Edgar Grospiron, champion olympique de ski à bosses, a été nommé président du COJOP, le Comité d’organisation des Jeux olympiques d’hiver 2030.

Ambiance Grand Nord

Pour une autre sorte de glisse, à Mijoux, le musher Gérard, à la tête d’une meute de quarante canidés, propose des sorties de chiens de traîneau, que ce soit des baptêmes ou des cours de pilotage pour débutants. Et pourquoi ne pas glisser sur les nuages ? Au départ de Menthières, Col de la Faucille ou Crozet-Lélex, des baptêmes de parapente invitent à se laisser flotter dans l’air à partir des crêtes enneigées. Les plus aventuriers pourront même s’essayer au pilotage avec le moniteur en double commande.

Qimmiq aventure à Mijoux © Qimmiq aventure

Randonnées raquettes ou à pied avec vue sur le Léman

En raquettes ou à pied si la neige vient à manquer, de superbes sentiers offrent une immersion en pleine nature avec vues imprenables sur le Mont-Blanc, les Alpes, le Léman et les combes sauvages du Jura. Pour une randonnée de difficulté moyenne, direction Lélex, où, à l’arrivée de la télécabine de la Catheline, un chemin raquettes est bien balisé jusqu’au Crêt de la Neige à 1 720 mètres, point culminant du massif du Jura. Entre lac et montagnes, les paysages, en partie sur la Réserve Naturelle Nationale de la Haute Chaîne du Jura, sont spectaculaires. Les plus sportifs pourront, quant à eux, rejoindre le Crêt de la Neige depuis Lélex, sans passer par la télécabine.

Parmi les autres activités alternatives si la neige n’est pas au rendez-vous, la tyrolienne la plus pentue de France relie le sommet du Col de la Faucille (1 323 mètres d’altitude) au village de Mijoux (1 000 mètres). Elle comporte deux câbles, permettant à deux personnes de descendre en même temps. Au Col de la Faucille, vous trouverez également l’une des plus longues pistes de luge sur rails d’Europe.

Le château de Ferney-Voltaire © Sophie Balaska

Sur les traces de Voltaire

À Ferney-Voltaire, le château du célèbre philosophe des Lumières nous fait remonter l’histoire. De pièce en pièce, on peut apprécier la cossue demeure où l’auteur de Candide passa les vingt dernières années de sa vie. Infatigable travailleur, Voltaire utilisait principalement sa chambre comme bureau. Considéré comme l’un des plus grands épistoliers de son siècle avec environ vingt mille lettres à son actif, il veillait jusque tard dans son lit pour les écrire. Jusqu’en mars 2026, un voyage visuel et sonore, Magies Baroques, s’empare des couloirs du château dans des jeux féeriques.

Musée des Pierres fines et du Lapidaire © Thomas Baillard

La bonne idée !

À Mijoux, par mauvais (ou même beau) temps, poussez la porte du musée des Pierres fines et du Lapidaire. L’art de la taille de pierres précieuses, présent ici depuis le XVIIIe siècle, servait de complément de ressources aux paysans durant les mois d’hiver.

Infos pratiques

Où se restaurer ?

• Le Florimont, produits du terroir et locaux, vue sur le Mont-Blanc et Léman, à Gex

refugeduflorimont-01.fr

• L’Auberge des Chasseurs, cuisine locale et bistronomique, avec vue sur la chaîne du Mont-Blanc, à Échenevex

aubergedeschasseurs.com

• Le Bois Joly, cuisine traditionnelle d’inspiration régionale

boisjoly.com

• Fromagerie de l’Abbaye, à Chézery-Forens, pour faire le plein de fromages locaux !

Où loger ?

• Relais Mont Jura, 5 douillettes chambres d’hôtes avec sauna et balnéothérapie (sans enfants), à Lélex, en cœur de station

relaismontjura.fr

• Gîte et chambres d’hôtes La Marténie, confort moderne dans une bâtisse de caractère, à Mijoux

martenie.cmonsite.fr

• Beauregard Jura, gamme d’hébergements exclusifs sur un grand domaine avec vue sur le Mont-Blanc et Genève

beauregardjura.com

Événements

• Descente en tyrolienne du Père-Noël, le 24 décembre 2025, à Mijoux

• Lumières et contes au château de Voltaire, ateliers et animations du 23 décembre 2025 au 4 janvier 2026

Comment s’y rendre ?

• En voiture : comptez 1 heure 30 depuis Lyon

• En train : Lyon – Valserhône (1 heure 30)