police municipale patrouille Rillieux La Pape
Une patrouille de la police municipale à Rillieux La Pape

Six personnes interpellées dans une grande opération de police à Saint-Fons

  • par Claire Martinez

    • Mardi 25 au mercredi 26 novembre, une vaste opération de sécurité renforcée a été menée à Saint-Fons, dans le quartier de l'Arsenal, par la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône (DIPN 69). Contrôles, interpellations, saisies et actions administratives ont rythmé cette mobilisation dite "ville sécurité renforcée".

    Pendant deux jours, mardi 25 et mercredi 26 novembre, 98 agents issus de différentes unités ont été déployés dans le cadre d'une opération de sécurisation ciblée dans le quartier de l'Arsenal, à Saint-Fons. La police nationale, la police aux frontières, les douanes, le SISTC (Service interdépartemental de sécurisation des transports en commun), la police municipale ainsi que la DDPP (Direction départementale de la protection des populations) étaient mobilisés sur ces deux journées.

    63 personnes contrôlées

    Au total, 63 personnes ont été contrôlées, ainsi que plusieurs commerces et véhicules. L'intervention a notamment permis l'interpellation de six individus, dont deux dans une action antidrogue. Deux étrangers en situation irrégulière ont été remis à la police aux frontières. Parallèlement, 17 infractions ont été relevées pour port d'arme, délits routiers ou encore du travail dissimulé.

    Lire aussi : Saint-Fons : le chef de la police municipale va comparaître devant un conseil de discipline

    Les forces de l'ordre ont également saisi 2 700 euros en liquide, 40 000 euros sur des comptes bancaires ainsi que deux véhicules.

    Au niveau des commerces, cinq d'entre eux ont fait l'objet de contrôles administratifs aboutissant entraînant à trois procédures pour travail dissimulé dont deux avec emploi d’étrangers en situation irrégulière, ainsi qu'une fermeture administrative pour "des manquements graves aux règles d’hygiène", selon la préfecture du Rhône.

    Cette opération fait partie d'un plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien. Des actions similaires avaient été réalisées ces derniers mois du côté de Meyzieu, Terreaux, Guillotière, Croix-Rousse ou encore Part-Dieu.

    La circulation des métros lyonnais perturbée ce samedi matin

