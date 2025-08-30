Mobilités
Entrée d’un parking LPA à Lyon. © Lucas Vera

Après quatre mois de travaux, ce parking du centre-ville rouvre ses portes

  • par Louise Ginies

    • Fermé depuis le mois d'avril pour travaux, le parking sous-terrain des Terreaux va rouvrir aux automobilistes le 2 septembre prochain.

    Bonne nouvelle pour les abonnés et utilisateurs du parking sous-terrain des Terreaux à Lyon. Fermé depuis quatre mois en raison de travaux de rénovation ayant commencé à la fin du mois d'avril, le parc va rouvrir ses portes ce 2 septembre, a annoncé LPA (Lyon Parc Auto). Avec en prime de nombreuses nouveautés.

    Selon le Progrès, les travaux ont notamment permis de mettre en conformité les installations de sécurité incendie, améliorer les flux de ventilation ou encore les éclairages, avec des luminaires LED "plus économes et plus performants". La totalité des niveaux ont également été repeints. Au total, l'opération a coûté 4,5 millions d'euros, financés par la Métropole.

    Lire aussi : À Lyon, le parking LPA des Terreaux sera fermé plusieurs mois pour des travaux

    Plus de ticket papier

    Première nouveauté de ce parking : plus besoin de prendre un ticket papier à l'entrée, une première dans le parc de stationnement public lyonnais. Le véhicule sera donc identifié grâce à sa plaque d'immatriculation à l'entrée et à la sortie, et le paiement s'effectuera en caisse automatique ou en borne de sortie en saisissant son numéro de plaque.

    Le parc proposera désormais des points de recharge pour véhicules électrique ainsi qu'un espace vélo sécurisé et doté d'un système de vidéosurveillance avec une capacité de 537 places, tous gabarits confondus. Il sera également possible pour les cyclistes occasionnels de garer son vélo, moyennant un paiement de deux euros pour l'ensemble de la journée.

    à lire également
    Boulevard du Valvert à Tassin : la circulation rétablie dans les deux sens plus tôt que prévu

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Après quatre mois de travaux, ce parking du centre-ville rouvre ses portes 14:01
    Colombier-Saugnieu : un camion victime d'une tentative de braquage par un groupe de motards 13:12
    Journée rouge dans le Rhône : quels sont les axes de circulation à éviter ? 12:25
    "Bloquons tout" : un collectif lyonnais appelle à la mobilisation le 10 septembre 11:34
    Police voitures Lyon
    Au Nord de Lyon, il force un péage avant de se faire arrêter par la police 10:47
    d'heure en heure
    Villeurbanne : une enquête ouverte après une rixe au couteau en pleine rue 10:04
    alerte pollution à Lyon
    Pollution : une qualité de l'air moyenne à Lyon ce samedi 09:21
    Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
    Un temps sec et dégagé : la météo ce samedi à Lyon 08:57
    A 18 ans, le Lyonnais Paul Seixas remporte le Tour de l'Avenir 29/08/25
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon lance son "Plan Chaleur" pour affronter les canicules 29/08/25
    Boulevard du Valvert à Tassin : la circulation rétablie dans les deux sens plus tôt que prévu 29/08/25
    Les enfants de l'école Paul Painlevé pendant les activités
    "Investir dans la jeunesse" : l’appel de l’opposition pour la rentrée à Lyon 29/08/25
    Les élèves du lycée du Docteur Charles Mérieux avant de commencer le bac
    Scanners à l’entrée des lycées en Aura : l’opposition écologiste dénonce de nouveau une "surenchère sécuritaire" 29/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut