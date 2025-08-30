Après quatre mois de travaux, ce parking du centre-ville rouvre ses portes

Fermé depuis le mois d'avril pour travaux, le parking sous-terrain des Terreaux va rouvrir aux automobilistes le 2 septembre prochain.

Bonne nouvelle pour les abonnés et utilisateurs du parking sous-terrain des Terreaux à Lyon. Fermé depuis quatre mois en raison de travaux de rénovation ayant commencé à la fin du mois d'avril, le parc va rouvrir ses portes ce 2 septembre, a annoncé LPA (Lyon Parc Auto). Avec en prime de nombreuses nouveautés.

Selon le Progrès, les travaux ont notamment permis de mettre en conformité les installations de sécurité incendie, améliorer les flux de ventilation ou encore les éclairages, avec des luminaires LED "plus économes et plus performants". La totalité des niveaux ont également été repeints. Au total, l'opération a coûté 4,5 millions d'euros, financés par la Métropole.

Plus de ticket papier

Première nouveauté de ce parking : plus besoin de prendre un ticket papier à l'entrée, une première dans le parc de stationnement public lyonnais. Le véhicule sera donc identifié grâce à sa plaque d'immatriculation à l'entrée et à la sortie, et le paiement s'effectuera en caisse automatique ou en borne de sortie en saisissant son numéro de plaque.

Le parc proposera désormais des points de recharge pour véhicules électrique ainsi qu'un espace vélo sécurisé et doté d'un système de vidéosurveillance avec une capacité de 537 places, tous gabarits confondus. Il sera également possible pour les cyclistes occasionnels de garer son vélo, moyennant un paiement de deux euros pour l'ensemble de la journée.



