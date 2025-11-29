Suite aux récentes chutes de neige, plusieurs stations de ski ouvriront ce week-end en Haute-Savoie et en Isère.

Ces dernières jours, les températures ont chuté et la neige a frappée la région Auvergne-Rhône-Alpes, plaçant plusieurs départements en vigilance météo.

Si la situation peut inquiéter certains, les domaines skiables, eux, s'en réjouissent. Il y a quelques semaines, nous avions fait le point sur les dates d'ouverture des stations haut-savoyardes et iséroises. À ce moment-là, seule la station des 2 Alpes annonçait une ouverture le samedi 29 novembre. Depuis, d'autres domaines ont choisi de suivre le mouvement. Voici lesquels :

La station de La Clusaz était particulièrement satisfaite. Suite aux "chutes de neige particulièrement abondantes de ces derniers jours", l'ensemble du massif de Balme ouvrira les samedi 29 et dimanche 30 novembre, de 9h à 16h30. "Les conditions sont excellentes et nos équipes sont pleinement mobilisées pour vous accueillir dans les meilleures conditions."

À Megève, "à conditions exceptionnelles, ouverture exceptionnelle" : une ouverture partielle aura lieu sur les Portes du Mont-Blanc, au départ de la Télécabine du Jaillet, ainsi qu’à la Cote 2000, les 29 et 30 novembre. Les skieurs bénéficieront d'un tarif unique : 25 euros la journée.

Même ambiance à Chamrousse, où le week-end de préouverture se tiendra, là encore, les 29 et 30 novembre.

Du côté d'Avoriaz, "les conditions d’enneigement, ainsi que le travail des équipes de la SERMA [...] permettent une ouverture anticipée du domaine skiable", indique la station. Le domaine sera accessible les 29 et 30 novembre, sur les secteurs d'Arare et de Chavanette/Fornet. Des forfaits spéciaux sont proposés : 21 euros la journée, 41 euros les deux jours.

La station tempère toutefois cet enthousiasme. Elle rappelle qu'en raison des fortes précipitations, "le risque d’avalanche est fort et le restera ce week-end". Le hors-piste est donc fortement déconseillé.

Chamonix s'ajoute également à la liste. Le domaine des Grands Monets et de la Flégère ouvriront partiellement le week-end du 29 novembre. Le Brévent, lui, n'ouvrira que le 13 décembre.

Isère

En Isère, la station Villard/Corrençon a annoncé jeudi 27 novembre l'ouverture de son domaine de ski alpin et nordique dès le samedi 29 novembre. En revanche, le luge park de la Colline des Bains n'ouvrira qu'à partir du 20 décembre, sous réserve d'un enneigement suffisant.