La question que tout le monde se pose : Y aura-t-il un effet Mamdani à Lyon ?

  • par LC

    • Lyon, New York, même combat ? Difficile de ne pas relever quelques similitudes entre la campagne de Zohran Mamdani à Big Apple et les propositions de certains candidats lyonnais.

    Voir un élu démocrate décrocher la mairie de New York avec un programme axé sur le pouvoir d’achat, le logement et des mesures sociales, à l’heure où Grégory Doucet et les candidats de gauche stagnent dans le ventre mou des sondages, a de quoi donner de l’espoir à gauche.

    Dans le détail, Mamdani promet le gel des loyers pour les appartements régulés par la municipalité (deux millions de locataires), la gratuité des bus, l’accueil gratuit des jeunes enfants et un réseau d’épiceries publiques. Toute ressemblance avec des propositions lyonnaises, actuelles ou passées, serait purement fortuite.

    À Lyon, justement, Anaïs Belouassa-Cherifi, candidate LFI, défend la réquisition des logements durablement vacants, l’interdiction des compléments de loyer ou encore la création d’un nouveau restaurant municipal. Les résultats de “la grande écoute” des écologistes, menée auprès de plus de 1 000 Lyonnais pendant cinq mois et qui devrait fonder leur programme, placent la question du logement en tête des priorités des habitants. Même Jean-Michel Aulas paraît s’inspirer du nouveau maire de New York en promettant la gratuité des transports pour les ménages gagnant moins de 2 500 euros. Le résultat dans les urnes en mars prochain. 

