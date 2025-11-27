France’s Education Minister Edouard Geffray leaves at the end of a visit to the Gustave Ferrie vocational high school in the 10th arrondissement of Paris, in Paris on November 7, 2025. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

Le ministre de l’Éducation nationale a dénoncé mercredi le message jugé "profondément scandaleux" d’un enseignant-chercheur de Lyon 2 ayant publié sur Facebook une liste de "génocidaires à boycotter", majoritairement juives.

C'est une polémique qui n'en finit plus et qui a fait réagir ce mercredi le ministre de l'Éducation nationale. Edouard Geffray a qualifié de "profondément scandaleux" le message publié par un enseignant-chercheur de l'Université Lyon 2 et qualifiant de "génocidaires à boycotter" vingt personnalités dont une majorité de confession juive.

"C'est une honte, ce qui s'est passé" et "c'est profondément scandaleux", a affirmé devant les sénateurs M. Geffray lors d'une séance de questions au gouvernement. "Je condamne" et "j'apporte mon soutien aux personnes qui ont été visées", a-t-il ajouté.

La Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) avait mis au jour vendredi un message d'un professeur d’histoire médiévale de Lyon 2, Julien Théry, posté sur son compte Facebook le 20 septembre et actuellement non disponible. Sous la mention "20 génocidaires à boycotter en toute circonstance", figuraient 20 noms dont ceux du présentateur Arthur ou des acteurs Charlotte Gainsbourg et Philippe Torreton, assortis de leurs photos.

"Une réponse judiciaire"

"En République, on ne fait pas des listes de gens qu'on voue aux gémonies, (...) qu'on livre à la vindicte", a ajouté M. Geffray qui s'exprimait en l'absence du ministre de l'Enseignement supérieur Philippe Baptiste. Dans un message sur X, M. Baptiste avait précédemment apporté tout son "soutien aux personnes citées et à tous ceux que cette liste a choqués".

Estimant qu'"il faut qu'il y ait une réponse qui est de l'ordre judiciaire", M. Geffray s'est également félicité que la présidente de l'université de Lyon ait "aussitôt fait un signalement sur le fondement de l'article 40 au procureur de la République".

A Lyon, le procureur a confirmé avoir été saisi de ce dossier et l’examiner. Enfin concernant la loi de lutte contre l'antisémitisme à l'université adoptée en juillet, il a assuré que les décrets d'application seraient pris "dans les prochaines semaines".

L'enseignant, vivement critiqué après la révélation de ce message, a affirmé lundi à l'AFP n'avoir "évidemment jamais +dressé de liste de juifs+" et assuré que sa publication "commentait" une tribune du Figaro, où 20 personnalités interpellaient Emmanuel Macron qui s'apprêtait alors à reconnaître au nom de la France l'Etat palestinien.

Il a accusé la Licra d'avoir repris "une petite partie" de son texte pour lancer "une campagne de harcèlement" en représailles d'un article qu'il a récemment publié.