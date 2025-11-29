Malgré un effort de prévention, la Drôme est touchée par une hausse des accidents et de la mortalité sur les routes cette année 2025.

Les routes drômoises ont été particulièrement meurtrières cette année. Selon les chiffres communiqués par la préfecture du département, les accidents de la route sont en hausse de 6% en 2025, avec 37 décès et 385 blessés recensés depuis janvier. Cette hausse inquiète la préfecture, alors même que le bilan 2024 était déjà alarmant.

25% des accidents mortels liés à la vitesse

La vitesse demeure la première cause de mortalité pour 25 % des cas, même si sa part relative a légèrement reculée, puisqu'elle était de 40 % l'année passée.

D'autres comportements à risque progressent : alcoolémie (22 %), inattention (19 %) et stupéfiants (9 %).

Face à cette situation, l'État a renforcé l'action répressive des forces de l'ordre sur les routes drômoises, notamment avec le déploiement du nouveau dispositif Dexter depuis le 1er août 2025, et a multiplié les campagnes de sensibilisation et de prévention tout au long de l’année. Les forces de l'ordre ont relevé plus de 34 800 infractions depuis le début de l'année, dont près d'un tiers liées à la vitesse ou à l'usage du téléphone. Le dispositif Dexter à quant à lui permis de relever 2 303 infractions en l'espace de deux mois. Enfin, les suspensions de permis témoignent également de la sévérité accrue des contrôles. 1 907 retraits administratifs ont été prononcés entre janvier et octobre, en majorité pour conduite de stupéfiants.

Davantage de prévention

En parallèle, la préfecture multiplie les actions de sensibilisation. Près d'une centaine d'opérations ont été menées en 2025, touchant plus de 8 500 personnes sur l'ensemble du département. Prévention des conduites à risque, accompagnement des mobilités douces, stages deux-roues, alertes saisonnières : l'objectif est de toucher tous les publics, en particulier les jeunes. Une vaste campagne d'affichage, installée aux abords des principales agglomérations et de long des routes nationales, viendra clôturer l'année.