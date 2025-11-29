Drôme
Image d’illustration. © Rawpixel

Drôme : hausse des accidents de la route et de la mortalité

  • par Claire Martinez

    • Malgré un effort de prévention, la Drôme est touchée par une hausse des accidents et de la mortalité sur les routes cette année 2025.

    Les routes drômoises ont été particulièrement meurtrières cette année. Selon les chiffres communiqués par la préfecture du département, les accidents de la route sont en hausse de 6% en 2025, avec 37 décès et 385 blessés recensés depuis janvier. Cette hausse inquiète la préfecture, alors même que le bilan 2024 était déjà alarmant.

    25% des accidents mortels liés à la vitesse

    La vitesse demeure la première cause de mortalité pour 25 % des cas, même si sa part relative a légèrement reculée, puisqu'elle était de 40 % l'année passée.
    D'autres comportements à risque progressent : alcoolémie (22 %), inattention (19 %) et stupéfiants (9 %).

    Face à cette situation, l'État a renforcé l'action répressive des forces de l'ordre sur les routes drômoises, notamment avec le déploiement du nouveau dispositif Dexter depuis le 1er août 2025, et a multiplié les campagnes de sensibilisation et de prévention tout au long de l’année. Les forces de l'ordre ont relevé plus de 34 800 infractions depuis le début de l'année, dont près d'un tiers liées à la vitesse ou à l'usage du téléphone. Le dispositif Dexter à quant à lui permis de relever 2 303 infractions en l'espace de deux mois. Enfin, les suspensions de permis témoignent également de la sévérité accrue des contrôles. 1 907 retraits administratifs ont été prononcés entre janvier et octobre, en majorité pour conduite de stupéfiants.

    Davantage de prévention

    En parallèle, la préfecture multiplie les actions de sensibilisation. Près d'une centaine d'opérations ont été menées en 2025, touchant plus de 8 500 personnes sur l'ensemble du département. Prévention des conduites à risque, accompagnement des mobilités douces, stages deux-roues, alertes saisonnières : l'objectif est de toucher tous les publics, en particulier les jeunes. Une vaste campagne d'affichage, installée aux abords des principales agglomérations et de long des routes nationales, viendra clôturer l'année.

    à lire également
    police municipale patrouille Rillieux La Pape
    Six personnes interpellées dans une grande opération de police à Saint-Fons

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police municipale patrouille Rillieux La Pape
    Six personnes interpellées dans une grande opération de police à Saint-Fons 11:34
    La circulation des métros lyonnais perturbée ce samedi matin 11:19
    Escapades au Pays de Gex Monts-Jura : une bulle de déconnexion proche de Lyon 11:09
    Drôme : hausse des accidents de la route et de la mortalité 10:45
    pollution météo lyon
    Pollution à Lyon : un air dégradé ce samedi 09:32
    d'heure en heure
    Préouvertures en série dans les stations de ski d'Auvergne-Rhône-Alpes 09:27
    Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
    Un ciel voilé ce samedi à Lyon 09:15
    L'image du mois à Lyon 08:00
    Vincent Guilly, secrétaire CSE de Symbio, est l’invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale
    Symbio : "L’arrêt du programme a été rapide et violent pour les équipes" 07:00
    Ils ont osé le dire ! 07:00
    Le fonds d'investissement Avenir Industrie étendu à 19 projets 28/11/25
    Une distribution de colis alimentaire pour des étudiants à Lyon © Antoine Merlet
    Auvergne-Rhône-Alpes : 30 % des dons alimentaires des grandes surfaces n’étaient pas conformes en 2025 28/11/25
    À Lyon, un restaurant de la Guillotière fermé après un contrôle d'hygiène 28/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut