Actualité
Béatrice de Montille, Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Pierre Oliver. (@NC)

Jean-Michel Aulas frappe les écologistes pour rassembler

  • par Claire Martinez
  • 1 Commentaire

    • Lors de son premier meeting ce vendredi 26 septembre, Jean-Michel Aulas s'est montré virulent à l'égard de la politique menée par les écologistes depuis 2020.

    Après plusieurs mois d'attente et de sous-entendus, l'ancien président de l'Olympique lyonnais a annoncé sa candidature pour la course à la mairie de Lyon cette semaine. Et organise dans la foulée son premier meeting, ce vendredi soir, dans le quartier de la Confluence.

    «Aulas maire de Lyon», «Aulas 2026!». Dès son entrée, le candidat est acclamé sous des airs de chants de stade de foot. Il se tient face à ses soutiens de droite, tels que le ministre François-Noël Buffet, Béatrice de Montille (conseillère municipale), Véronique Sarselli (candidate des LR pour la présidence de la Métropole), Gilles Gascon (président du groupe LR au conseil métropolitain), ou encore Alexandre Vincendet (responsable régional d’Horizons).

    Jean-Michel Aulas l'a compris. Le maire sortant, Grégory Doucet, et son impopularité selon un sondage Ifop-Fiducial est une cible facile. Alors, devant ses supporters, il passe une trentaine de minutes à critiquer le bilan de la politique menée par les écologistes ces dernières années. Sans pour autant mentionner de nom.

    L'ancien président du club pointe du doigt les "pannes incessantes" dans les transports en commun, la "suppression des parkings", les liens coupés entre commerçants et clients. Une politique visant à toujours plus diviser les Lyonnais, selon lui.

    "Nous le ressentons tous : aujourd’hui, il y a beaucoup trop de choses qui ne tournent plus rond. Je vous le dis aujourd’hui : j’ai mal à ma ville. Lyon décroche et se replie. On a perdu de notre fierté (…) Au lieu d’harmoniser, on a opposé. Oui, nous devons réduire la pollution, c’est vital pour notre santé. Mais pas en punissant, pas en divisant. Nous voulons une écologie qui rassemble, une écologie joyeuse, une écologie qui donne envie”, promet-il sans donner pour l’heure plus de précisions.

    Laure Cedat, un choix politique de témoigner

    Pour sa première montée sur scène, Jean-Michel Aulas n'était pas seul. Après une prise de parole de Pierre Olivier, le maire LR du 2e arrondissement de Lyon cède sa place à Laure Cédat, mère de famille ayant perdu sa fille renversée par un chauffard alors qu’elle circulait à trottinette en 2022. Elle s'est depuis engagée dans le collectif des défenseurs de Lyon et estime que les écologistes sont responsables de plusieurs drames de la route, comme elle le rappelait sur son profil Linkedin en février 2025, après la mort de deux hommes à trottinettes, avenue Felix Faure : "Cet accident mortel est évidemment le fait d’une voiture qui perd le contrôle, mais c’est aussi une conséquence directe d’une ville en chantier permanent où plus personne ne sait comment circuler en sécurité."

    à lire également
    Les premiers logements étudiants du quai Arloing devraient être livrés pour septembre 2027.
    Un ancien bâtiment du quai Arloing transformé en résidence étudiante

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Saison culturelle à Vénissieux : des récits et des images 12:22
    Jean-Michel Aulas frappe les écologistes pour rassembler 12:11
    douane
    Rhône : démantèlement d'un réseau de cigarettes contrefaites 10:57
    Les premiers logements étudiants du quai Arloing devraient être livrés pour septembre 2027.
    Un ancien bâtiment du quai Arloing transformé en résidence étudiante 10:01
    pollution météo lyon
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air jugée moyenne ce samedi 09:25
    d'heure en heure
    Météo Nuages Lyon
    Météo : éclaircies en vue ce samedi à Lyon 09:10
    banc en béton Lyon
    Le mot du mois : [CAQUETTE] 08:00
    Robinet.
    D’où vient le plomb dans l’eau des écoles lyonnaises ? 08:00
    L'image du mois à Lyon 07:30
    Ils ont osé le dire ! 07:00
    Jean-Michel Aulas se pose en candidat du rassemblement face aux dogmatismes 26/09/25
    "Ritam" au festival Karavel : danse et musique, une alchimie hors du commun ! 26/09/25
    Subvention de la Région à des associations "problématiques" : les Insoumis saisissent la préfecture 26/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut