Lyon : un escroc en cryptomonnaie interpellé à la gare Part-Dieu

  • par Romain Balme

    • Condamné à cinq ans de prison ferme pour une vaste escroquerie liée aux cryptomonnaies, Aric Henri Sillam, a été interpellé ce mardi 23 décembre à Lyon. Il tentait de rejoindre sa famille pour Noël.

    Il devait rejoindre sa famille à Nantes pour les fêtes de Noël. Surnommé "Monsieur Henri", Aric Henri Sillam, un escroc à la cryptomonnaie a été interpellé par les forces de l'ordre lyonnaises ce mardi 23 décembre à la gare Part-Dieu. L'homme de 46 ans était en cavale depuis sa condamnation par le tribunal de Bordeaux en octobre dernier à cinq ans de prison ferme. Un jugement lors duquel il était absent.

    C'est donc en accompagné de sa compagne et de sa fille qu'Aric Henri Sillam a été interpellé grâce au service du groupe de recherches des individus en fuite selon nos confrères de Sud-Ouest. L'investigation avait pu avancer ces dernières semaines car les enquêteurs avaient découvert que "Monsieur Henri" était domicilié au Maroc et qu'il avait prévu de se rendre en France pour les fêtes de Noël. Un dispositif spécial avait alors été mis en place.

    5 millions d'euros de préjudice

    "Monsieur Henri" était visé dans le cadre d’une enquête pour escroquerie liée à de faux investissements en cryptomonnaie. Les faits ont débuté en 2018, alors que le suspect met en oeuvre son arnaque depuis sa résidence en Israël. Concrètement, l'escroquerie reposait sur des placements illicites en cryptomonnaie. Avec ses complices, il se faisaient passer pour des experts du domaine et proposaient une rentabilité plus qu'intéressante. Des centaines de personnes ont été piégées, tandis qu'Aric Henri Sillam a créé des comptes bancaires au nom de sociétés écrans. Le préjudice total est estimé à 5 millions d'euros.

    Placé en garde à vue par les forces de l'ordre lyonnaises, le suspect devrait être déféré devant le parquet de Bordeaux.

