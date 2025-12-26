Actualité
Nuages et éclaircies
Benjamin Roure

Météo : à quel temps faut-il s'attendre ce week-end à Lyon ?

  • par La rédaction

    • Après un fort redoux mi-décembre, l'hiver est bien arrivé cette semaine. Lyon Capitale fait le point sur la météo prévue ce week-end.

    La semaine a été froide, et le week-end le sera également. Samedi 27 décembre, le thermomètre affichera jusqu'à - 2°C en matinée selon Météo Lyon. De la brume est également à prévoir. Dans l'après-midi, le mercure ne dépassera pas les 3°C, soit 4°C de moins que les normales de saison. Le ciel restera globalement couvert avec quelques éclaircies à prévoir tout de même.

    Dimanche, le temps restera globalement similaire avec -2°C en matinée, puis un tout petit degré dans l'après-midi, sous un ciel encore nuageux. Un temps froid et sec qui devrait s'installer pour une bonne semaine encore.

    Lyon : le spectacle Région des Lumières de retour à Fourvière ce vendredi avec des nouveautés

    Faire défiler vers le haut