Rhône : fin de la grève pour les employés de Kuehne + Nagel

En grève depuis le 18 décembre, les employés de Kuehne + Nagel à Saint-Pierre-de-Chandieu ont finalement trouvé un accord avec la direction. Ils ont repris le travail hier.

Ils étaient en grève depuis le 18 décembre, 80 % des salariés du transporteur Kuehne+Nagel à Saint-Pierre-de-Chandieu, dans le Rhône, ont repris le travail hier, jeudi 25 décembre. D’après nos confrères du Progrès, un accord a finalement été trouvé avec les dirigeants.

Parmi leurs revendications, les employés demandaient par exemple une embauche pérenne, ils ont finalement obtenu une embauche "ouverte" aux contrats déterminés. Le 22 décembre, Sarah Ghezal, déléguée syndicale FO, détaillait à Lyon Capitale qu’"aujourd'hui 60 % de certaines équipes sont intérimaires". Ils ont également obtenu deux primes de 180 euros qu’ils recevront en janvier et en février.

Sarah Ghezal dénonçait aussi les mauvaises conditions de travail sur le site : "Nous travaillons sur un site vieux de plus de 20 ans, nos équipements sont insalubres, ce n'est plus possible". En réponse, la direction a assuré aux grévistes que le parc des chariots élévateurs ainsi qu’une partie du matériel sera remplacé. Une enquête interne devrait être ouverte à propos du "management agressif".

