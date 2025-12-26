Actualité
Photo d’illustration. © MAXPPP

Lyon : le tramway T6 perturbé en soirée les 5 et 6 janvier

  • par Clémence Margall

    • Dans le cadre d’essais de circulation préparatoires à la mise en service du prolongement de la ligne de tramway T6, la ligne sera perturbée en soirée les 5 et 6 janvier prochains.

    Les usagers devront s’adapter le 5 et 6 janvier prochains puisque TCL réalisera des essais de circulation préparatoires à la mise en service du prolongement de la ligne de tramway T6 entre "Hôpitaux Est" et "la Doua". Les interventions techniques nécessiteront donc une exploitation partielle de la ligne entre les stations "Debourg" et "Beauvisage CISL" dès 21 heures.

    Pour pallier le manque, TCL déploiera une flotte de bus relais entre "Beauvisage CISL" et "Hôpitaux Est" avec une fréquence de départ toutes les 20 minutes. Le dernier départ complet à destination d’"Hôpitaux Est" est prévu à 20h42, quand celui en direction de "Debourg" s’effectuera à 20h45. Pour rappel, la mise en service du prolongement de la ligne T6 est prévue pour le 14 février prochain.

    Circulation du T6 après 21 heures

    • Premier départ partiel de Debourg vers Beauvisage CISL : 20h57
    • Dernier départ partiel de Debourg vers Beauvisage CISL : 00h46
    • Premier départ partiel de Beauvisage CISL vers Debourg : 21h14
    • Dernier départ partiel de Beauvisage CISL vers Debourg : 00h34

    Circulation des bus relais

    • Premier départ de Beauvisage CISL vers Hôpitaux Est : 21h29
    • Dernier départ de Beauvisage CISL vers Hôpitaux Est : 01h06
    • Premier départ de Hôpitaux Est vers Beauvisage CISL : 21h05
    • Dernier départ de Hôpitaux Est vers Beauvisage CISL : 01h00

    Lire aussi : Prolongement du T6 à Lyon et Villeurbanne : feu vert pour les essais dynamiques

    à lire également
    Lyon : un escroc en cryptomonnaie interpellé à la gare Part-Dieu

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : le tramway T6 perturbé en soirée les 5 et 6 janvier 11:39
    Lyon : un escroc en cryptomonnaie interpellé à la gare Part-Dieu 10:57
    Vallée de la chimie
    Explosion sur le site d’Elkem Silicones près de Lyon : "L’État joue avec la sécurité des populations" 10:20
    Casse-Noisette, Le Lac des cygnes : joli coup de ballet ! 09:37
    police Lyon
    À Vaulx-en-Velin, un homme menace de "tout faire sauter" avant d'être interpellé 09:37
    d'heure en heure
    Littérature et montagne : Les Alpes croquées par quelques grandes plumes (2/2) 09:36
    Rétro 2025 : Béraudier, Presqu'île à vivre... Les grands projets qui ont marqué l'année à Lyon 09:00
    vue panorama lyon
    Pollution : une qualité de l’air toujours dégradée voire mauvaise ce vendredi à Lyon 08:26
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Auvergne-Rhône-Alpes : la Savoie reste en vigilance jaune pour avalanches 07:51
    Explosion mortelle à Saint-Fons : un rassemblement doit se tenir début janvier 07:34
    Brouillard brume à lyon
    Météo : de la grisaille et seulement 2 degrés à Lyon ce vendredi 07:17
    Lyon : une vente aux enchères exceptionnelle à la Villa Florentine avant des travaux 25/12/25
    Le Rhodanien Laurent Solly quitte Meta : bientôt patron du groupe Les Echos-Le Parisien ? 25/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut