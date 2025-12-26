Lyon : le tramway T6 perturbé en soirée les 5 et 6 janvier

Dans le cadre d’essais de circulation préparatoires à la mise en service du prolongement de la ligne de tramway T6, la ligne sera perturbée en soirée les 5 et 6 janvier prochains.

Les usagers devront s’adapter le 5 et 6 janvier prochains puisque TCL réalisera des essais de circulation préparatoires à la mise en service du prolongement de la ligne de tramway T6 entre "Hôpitaux Est" et "la Doua". Les interventions techniques nécessiteront donc une exploitation partielle de la ligne entre les stations "Debourg" et "Beauvisage CISL" dès 21 heures.

Pour pallier le manque, TCL déploiera une flotte de bus relais entre "Beauvisage CISL" et "Hôpitaux Est" avec une fréquence de départ toutes les 20 minutes. Le dernier départ complet à destination d’"Hôpitaux Est" est prévu à 20h42, quand celui en direction de "Debourg" s’effectuera à 20h45. Pour rappel, la mise en service du prolongement de la ligne T6 est prévue pour le 14 février prochain.

Circulation du T6 après 21 heures

Premier départ partiel de Debourg vers Beauvisage CISL : 20h57

Dernier départ partiel de Debourg vers Beauvisage CISL : 00h46

Premier départ partiel de Beauvisage CISL vers Debourg : 21h14

Dernier départ partiel de Beauvisage CISL vers Debourg : 00h34

Circulation des bus relais

Premier départ de Beauvisage CISL vers Hôpitaux Est : 21h29

Dernier départ de Beauvisage CISL vers Hôpitaux Est : 01h06

Premier départ de Hôpitaux Est vers Beauvisage CISL : 21h05

Dernier départ de Hôpitaux Est vers Beauvisage CISL : 01h00

