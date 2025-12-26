Pour achever l’année en beauté, les grandes institutions lyonnaises ont l’habitude de proposer chaque hiver des spectacles estampillés “Nouvel An” au programme rassembleur. L’Auditorium ici ne déroge pas à la règle avec cet événement familial autour des ballets de Piotr Ilitch Tchaï̈kovski basés sur des contes et légendes.

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Casse-Noisette, Le Lac des cygnes : joli coup de ballet à l'Auditorium ! Difficile de faire plus populaire. Comme avec ce must de la littérature symphonique et chorégraphique que constitue Le Lac des cygnes.

Inspiré d’une légende allemande, le livret de Vladimir Begitchev s’appuie sur une histoire d’amour tragique. Elle mêle magie, trahison et destinée.

Du même calibre, le célébrissime Casse-Noisette est un chef-d’œuvre de féerie. Il reprend à son compte la version d’Alexandre Dumas d’un conte allemand se déroulant le soir de Noël.

C’est Perrault qui est à l’honneur avec le troisième ballet. Ainsi de larges extraits de La Belle au bois dormant seront interprétés par l’Orchestre national de Lyon dirigé par Paul Connelly. Enfin, le concert sera proposé avec le concours de danseurs solistes invités.

Casse-Noisette, Le Lac des cygnes – Lundi 29 et mardi 30 décembre à 20h, mercredi 31 décembre à 19 h et jeudi 1er janvier à 16 h à l’Auditorium