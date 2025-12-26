Lyon : un agent municipal fait annuler sa sanction devant le tribunal administratif

Un agent municipal a fait condamner la Ville de Lyon par le tribunal administratif pour l'avoir sanctionné de manière excessive.

Le tribunal administratif a condamné la Ville de Lyon a verser 1 500 € à un agent municipal et annulé une sanction prononcée à son encontre en janvier 2023. La décision remonte au 30 juin dernier et a été repérée par nos confrères du Progrès.

Par un arrêté, le maire de Lyon avait en effet infligé une journée d'exclusion à un agent travaillant au service de l'occupation temporaire de l'espace public à la suite d'une altercation verbale survenue un an plus tôt entre collègues.

L'agent s'est défendu en indiquant que l'altercation était à observer au regard d'un contexte de tensions avec le dit collègue. Une tension qui sera née d'une remarque homophobe formulée par ce dernier.