À Vaulx-en-Velin, un homme menace de "tout faire sauter" avant d'être interpellé

  • par la rédaction

    • La police est intervenue jeudi 25 décembre à Vaulx-en-Velin pour interpeller un homme menaçant envers son fils et qui voulait "tout faire sauter".

    Aux alentours de 17h45 hier, jeudi 25 décembre, la police est intervenue dans le quartier du Mas-du-Taureau à Vaulx-en-Velin pour interpeller un homme menaçant.

    Selon nos confrères du Progrès, l’individu avait effrayé son fils quelques minutes plus tôt avec un couteau, avant que ce dernier ne se mette à l'abris et prévienne les forces de l’ordre.

    Avant d’être interpellé, l’homme aurait également menacé de "tout faire sauter". Le fils a pu être pris en charge sans qu’aucun blessé ne soit à déplorer.

