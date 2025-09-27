Rhône : démantèlement d'un réseau de cigarettes contrefaites

Treize personnes ont été interpellées dans le Rhône la semaine dernière dans le cadre d'une vaste opération contre un trafic de cigarettes contrefaites.

Une vaste opération menée le lundi 22 septembre dans le Rhône a permis l'arrestation de treize personnes impliquées dans un trafic de cigarettes contrefaites. Les perquisitions ont eu lieu à Saint-Priest, Bron, Dardilly et Oullins. Deux armes de poing, 4 500 cartouches représentant environ une tonne de cigarettes, 60 000 euros en liquide et de sept véhicules ont été saisis.

Tous les individus arrêtés ont été placés en garde à vue. Une personne a déjà été mise en examen et placée en détention provisoire. Cinq autres devaient être présentées ce vendredi 26 septembre devant la juge d’instruction.

Selon les enquêteurs, l’agglomération lyonnaise reste un point névralgique de la contrebande de cigarettes, servant de base logistique pour alimenter d’autres villes.