Actualité
Lily Collins, l’héroïne de la série Emily in Paris @Netflix

Une marque de joaillerie lyonnaise fait son apparition dans la série Netflix "Emily in Paris"

  • par Romain Balme

    • La série à succès Emily in Paris fait rayonner Lyon à l’international. Dans la cinquième saison, plusieurs bijoux de la marque lyonnaise Helena Joy apparaissent à l’écran. Un joli coup de projecteur pour cette griffe créée en 2015.

    Alors que la cinquième saison d'Emily In paris est sortie sur nos écrans le 18 décembre dernier, Lyon est à l'honneur dans la série réalisée par Darren Star. En effet, les créations d'Helena Joy apparaissent à l'écran, notamment des boucles d'oreilles du modèle Just Joy Eagle, une création originale développée pour le tournage.

    Dans la série, celles-ci sont portées par Philippine Leroy-Beaulieu qui incarne Sylvie Grateau, une redoutable directrice d’agence de marketing. A noter, que Michèle Laroques, nouvelle arrivante au casting portera également une bague de la marque lyonnaise.

    Selon les informations du Progrès, les bijoux de la marque Helena Joy seront présents dans les épisodes numéro 2, 3, 6 et 8 de la cinquième saison. Un beau coup de projecteur pour la marque créée en 2015 par Sandie Illouz. Pour rappel, Helena Joy n'est pas une habitué des plateaux de cinéma, mais plutôt des tapis rouges. Par exemple, l’influenceuse Mademoiselle Soph a porté plusieurs pièces lors de la montée des marches du Festival de Cannes de 2025.

    à lire également
    Nuages et éclaircies
    Météo : à quel temps faut-il s'attendre ce week-end à Lyon ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Une marque de joaillerie lyonnaise fait son apparition dans la série Netflix "Emily in Paris" 17:04
    Nuages et éclaircies
    Météo : à quel temps faut-il s'attendre ce week-end à Lyon ? 16:10
    Lyon : le spectacle Région des Lumières de retour à Fourvière ce vendredi avec des nouveautés 15:09
    Lyon : un agent municipal fait annuler sa sanction devant le tribunal administratif 14:21
    Grève CGT Kuehne Nagel
    Rhône : fin de la grève pour les employés de Kuehne + Nagel 13:17
    d'heure en heure
    Le "plus gros marché itinérant en France" s’installe à Lyon ce week-end 12:20
    Lyon : le tramway T6 perturbé en soirée les 5 et 6 janvier 11:39
    Lyon : un escroc en cryptomonnaie interpellé à la gare Part-Dieu 10:57
    Vallée de la chimie
    Explosion sur le site d’Elkem Silicones près de Lyon : "L’État joue avec la sécurité des populations" 10:20
    Casse-Noisette, Le Lac des cygnes : joli coup de ballet ! 09:37
    police Lyon
    À Vaulx-en-Velin, un homme menace de "tout faire sauter" avant d'être interpellé 09:37
    Littérature et montagne : Les Alpes croquées par quelques grandes plumes (2/2) 09:36
    Rétro 2025 : Béraudier, Presqu'île à vivre... Les grands projets qui ont marqué l'année à Lyon 09:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut