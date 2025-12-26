Une marque de joaillerie lyonnaise fait son apparition dans la série Netflix "Emily in Paris"

La série à succès Emily in Paris fait rayonner Lyon à l’international. Dans la cinquième saison, plusieurs bijoux de la marque lyonnaise Helena Joy apparaissent à l’écran. Un joli coup de projecteur pour cette griffe créée en 2015.

Alors que la cinquième saison d'Emily In paris est sortie sur nos écrans le 18 décembre dernier, Lyon est à l'honneur dans la série réalisée par Darren Star. En effet, les créations d'Helena Joy apparaissent à l'écran, notamment des boucles d'oreilles du modèle Just Joy Eagle, une création originale développée pour le tournage.

Dans la série, celles-ci sont portées par Philippine Leroy-Beaulieu qui incarne Sylvie Grateau, une redoutable directrice d’agence de marketing. A noter, que Michèle Laroques, nouvelle arrivante au casting portera également une bague de la marque lyonnaise.

Selon les informations du Progrès, les bijoux de la marque Helena Joy seront présents dans les épisodes numéro 2, 3, 6 et 8 de la cinquième saison. Un beau coup de projecteur pour la marque créée en 2015 par Sandie Illouz. Pour rappel, Helena Joy n'est pas une habitué des plateaux de cinéma, mais plutôt des tapis rouges. Par exemple, l’influenceuse Mademoiselle Soph a porté plusieurs pièces lors de la montée des marches du Festival de Cannes de 2025.