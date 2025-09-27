Saison culturelle à Vénissieux : des récits et des images

Il faudra attendre le mois de février pour découvrir l’un des événements de la saison : Le Bruit des arbres qui tombent de Nathalie Béasse, rare dans la métropole et dont le travail est toujours d’une grande finesse théâtrale.

D’ici là, Duniému Bourobou, directrice depuis un an de la Machinerie – cette entité à deux têtes composée de la salle de concert Bizarre ! et du théâtre de Vénissieux –, propose de rencontrer le jeune duo Ella & Pitr, sorti de l’école de la Comédie de Saint-Étienne qu’elle a dirigée précédemment. Le duo présente Fermez les yeux, vous y verrez plus clair, accessible dès 8 ans, dans lequel le fait de peindre est la matière de ce spectacle plus à voir qu’à entendre.

Ella & Pitr dans Fermez les yeux, vous y verrez plus clair © Royx

Cependant les récits oraux auront toujours leur place dans ce théâtre avec la mise en place de “la fabrique des histoires”. Des artistes, chercheurs (Diaty Diallo, Marlène Gobber…) vont aller à la rencontre des habitants et les impliquer pour que ce théâtre soit fidèle à son fronton qui mentionne “maison du peuple”.

Ne pas manquer non plus le beau spectacle de la compagnie Les Pleureuses de feu, Freda (6 et 7 novembre). Seule en scène, la comédienne Kaïnana Ramadani détricote le récit quasi mythologique de sa compatriote Joséphine Baker et questionne ce que c’est que d’être une comédienne racisée, à quel point l’héritage colonial est encore grand et à quel point il y a nécessité de s’en affranchir sans le minorer.

