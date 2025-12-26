Actualité
Le "plus gros marché itinérant en France" s’installe à Lyon ce week-end

  • par la rédaction

    • La Fabuleuse Cantine accueillera ce samedi et dimanche le Piou Piou Market, le "plus gros marché itinérant en France". Au programme, un espace friperie et un espace créateurs à petits prix.

    Avis aux amateurs ou aux Lyonnais à la recherche de pièces uniques. Le Piou Piou Market revient à Lyon ce samedi 27 et dimanche 28 décembre. Le rendez-vous est donné à La Fabuleuse Cantine, dans le 7e arrondissement, de 12 heures à 20 heures.

    Pour l’occasion, une tonne de vêtements sera proposée de 2 à 10 euros, ainsi qu’une sélection prémium et vintage à petits prix et des bijoux de seconde main vendus à 2, 5 ou 10 euros. Un marché de créateurs attend également les Lyonnais qui souhaitent encore se faire plaisir après les fêtes de Noël.

    Et pour ceux qui souhaitent profiter d’un moment de détente, des espaces de tatouage, de manucure et de restauration seront ouverts. Un DJ set 100 % années 1990 et 2000 viendra également mettre l’ambiance.

