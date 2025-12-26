Actualité
La Région des Lumières est de nouveau présente sur la basilique de Fourvière à l’occasion de la Fête des Lumières 2025. (@Vincent Guiraud)

Lyon : le spectacle Région des Lumières de retour à Fourvière ce vendredi avec des nouveautés

  • par la rédaction

    • Le Festival Région des Lumières avait illuminé la basilique Notre-Dame de Fourvière lors de la fête des Lumières, il est de retour dès ce vendredi et jusqu’au 31 décembre.

    Le grand spectacle de lumière Fourvière en son projeté sur la basilique Notre-Dame de Fourvière lors de la fête des Lumières revient dès ce vendredi et jusqu’au 31 décembre avec de nombreuses nouveautés.

    Plusieurs nouveaux tableaux

    Porté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien de la Fondation Fourvière, et attirant plusieurs milliers de spectateurs depuis son lancement il y a trois ans, le spectacle offre une "ode au féminin" à travers différents tableaux reprenant l’histoire de la basilique. Mais le spectacle projeté ce soir les présentera dans un ordre différent, aux côtés de nouvelles créations, indiquent nos confrères du Progrès.

    Initialement proposés en 9 parties, les tableaux seront désormais regroupés en trois grands moments : le premier racontera l’histoire de l’église (puis de la basilique) et de Lyon, puis viendra la couleur à travers un tour du monde (à partir des vierges offertes à Lyon que l’on retrouve dans la crypte), et enfin les voix des femmes qui seront accompagnées cette foi-ci par celles d’hommes, dont celle du chanteur d’opéra italien Luciano Pavarotti.

    Pour rappel, ces spectacles gratuits durent 18 minutes et seront donc projetés dès ce soir, de 18h45 à 21h45.

    Lire aussi : Basilique de Fourvière : la Région réaffirme son soutien pour la rénovation de l'édifice

    à lire également
    Lyon : un agent municipal fait annuler sa sanction devant le tribunal administratif

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : le spectacle Région des Lumières de retour à Fourvière ce vendredi avec des nouveautés 15:09
    Lyon : un agent municipal fait annuler sa sanction devant le tribunal administratif 14:21
    Grève CGT Kuehne Nagel
    Rhône : fin de la grève pour les employés de Kuehne + Nagel 13:17
    Le "plus gros marché itinérant en France" s’installe à Lyon ce week-end 12:20
    Lyon : le tramway T6 perturbé en soirée les 5 et 6 janvier 11:39
    d'heure en heure
    Lyon : un escroc en cryptomonnaie interpellé à la gare Part-Dieu 10:57
    Vallée de la chimie
    Explosion sur le site d’Elkem Silicones près de Lyon : "L’État joue avec la sécurité des populations" 10:20
    Casse-Noisette, Le Lac des cygnes : joli coup de ballet ! 09:37
    police Lyon
    À Vaulx-en-Velin, un homme menace de "tout faire sauter" avant d'être interpellé 09:37
    Littérature et montagne : Les Alpes croquées par quelques grandes plumes (2/2) 09:36
    Rétro 2025 : Béraudier, Presqu'île à vivre... Les grands projets qui ont marqué l'année à Lyon 09:00
    vue panorama lyon
    Pollution : une qualité de l’air toujours dégradée voire mauvaise ce vendredi à Lyon 08:26
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Auvergne-Rhône-Alpes : la Savoie reste en vigilance jaune pour avalanches 07:51
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut