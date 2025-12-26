Lyon : le spectacle Région des Lumières de retour à Fourvière ce vendredi avec des nouveautés

La Région des Lumières est de nouveau présente sur la basilique de Fourvière à l’occasion de la Fête des Lumières 2025. (@Vincent Guiraud)

Le Festival Région des Lumières avait illuminé la basilique Notre-Dame de Fourvière lors de la fête des Lumières, il est de retour dès ce vendredi et jusqu’au 31 décembre.

Le grand spectacle de lumière Fourvière en son projeté sur la basilique Notre-Dame de Fourvière lors de la fête des Lumières revient dès ce vendredi et jusqu’au 31 décembre avec de nombreuses nouveautés.

Plusieurs nouveaux tableaux

Porté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien de la Fondation Fourvière, et attirant plusieurs milliers de spectateurs depuis son lancement il y a trois ans, le spectacle offre une "ode au féminin" à travers différents tableaux reprenant l’histoire de la basilique. Mais le spectacle projeté ce soir les présentera dans un ordre différent, aux côtés de nouvelles créations, indiquent nos confrères du Progrès.

Initialement proposés en 9 parties, les tableaux seront désormais regroupés en trois grands moments : le premier racontera l’histoire de l’église (puis de la basilique) et de Lyon, puis viendra la couleur à travers un tour du monde (à partir des vierges offertes à Lyon que l’on retrouve dans la crypte), et enfin les voix des femmes qui seront accompagnées cette foi-ci par celles d’hommes, dont celle du chanteur d’opéra italien Luciano Pavarotti.

Pour rappel, ces spectacles gratuits durent 18 minutes et seront donc projetés dès ce soir, de 18h45 à 21h45.

