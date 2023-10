Fusion Oullins-Pierre-Bénite : le "non" ressort majoritairement des urnes

Un référendum citoyen s'est tenu samedi 14 octobre à Oullins. Le refus de voir les deux communes fusionner est largement majoritaire, d'après les résultats du vote.

Organisé par l'opposition d'Oullins samedi jusqu'à 18 heures, le référendum citoyen, qui n'a pas de valeur légale, a tout de même permis de recueillir l'avis des habitants sur l'épineuse question de la fusion entre Pierre-Bénite et Oullins.

Sur 17 194 citoyens inscrits, 1 646 votants se sont déplacés samedi, à la maison des syndicats d'Oullins. Parmi eux, 1 581 soit 97,41% ont exprimé leur désaccord, et seulement 42 habitants, soit 2,59% des votants, ont voté "oui" à la fusion, d'après les informations de BFM Lyon. Le projet sera officiellement voté au conseil municipal en novembre.

Vers la 8e plus grosse commune de la Métropole ?

En février 2023, l’annonce surprise d’un projet de fusion entre les deux communes situées au sud de la métropole de Lyon, avait pris tout le monde de cours. Au point de lever de nombreuses questions sur les raisons de ce mariage négocié par les deux maires (Les Républicains).

L’objectif des deux édiles, Clotilde Pouzergue (Oullins) et Jérôme Moroge (Pierre-Bénite), serait de faire de cette nouvelle entité "une commune qui comptera dans la Métropole", en lui accordant un plus de "poids démographique". En réunissant les près de 27 000 habitants d’Oullins et les quelque 10 000 âmes de Pierre-Bénite, cette nouvelle municipalité deviendrait la 8e plus grosse commune de la Métropole de Lyon, faisant passer le nombre de villes de l’agglomération de 59 à 58. Le projet sera voté